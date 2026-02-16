Ce au arătat echipele mari în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

După primele trei zile de teste de la Bahrain și înaintea altor trei zile, dintre 18 și 20 februarie, putem trage o concluzie. Anume, că va fi un sezon foarte interesant. Nu știm dacă va fi unul viu disputat, sau unul cu o singură echipă dominantă, dar sigur nu va semăna cu precedentul în privința comportamentului mașinilor. Lăsăm pentru un text viitor îngrijorările despre potențialele schimbări negative și încercăm să vedem cum s-au comportat cele patru mari echipe – McLaren, Ferrari, Mercedes și Red Bull – în Bahrain.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Să notăm, pentru început, că acest ”club al celor patru” va rămâne, probabil, și în 2026 cu aceeași componență. Williams a luat un start târziu, iar Aston Martin unul catastrofal.

Cei de la Mercedes par favoriți

Piloții Mercedes iar au obținut timpi foarte buni și sunt singurii care au coborât sub bariera de 1:34 pe pista din Sakhir. Mai interesant, au făcut acest lucru din foarte puține tururi realizate, 282 în total. Numai cei de la Aston Martin au parcurs mai puține tururi la Sakhir. Kimi Antonelli a venit în Bahrain după ce suferise un accident de mașină. În ciuda faptului că a parcurs cele mai puține tururi dintre toți piloții, anume 30 – numai Colapinto a parcurs mai puține -, italianul a zburat pe traseu.

Nu putem discuta veridicitatea unor zvonuri, însă mulți cred că Mercedes nu a rulat în Bahrain la adevăratul potențial. Prin folosirea unor materiale speciale, motoarele germane ar avea un raport de compresie mai buni decât concurenții. Toto Wolff a spus că, poate, prin această metodă, ar câștiga 2 sau 3 cai-putere. Întrebat despre acest lucru, Verstappen a râs și a precizat: ”Mai adăugați un zero și chiar mai mult.”

Teste pe distanțe lungi

În prima zi de teste, miercuri, Verstappen a fost cu aproximativ o secundă mai rapid decât George Russell. Mercedes a întâmpinat probleme mai devreme în acea zi. Monoposturile W17 au prezentat probleme de echilibru cu Russell dimineața și probleme de fiabilitate cu Antonelli după-amiaza. Antonelli și-a exprimat dezamăgirea față de problemele de suspensie care i-au redus timpul pe pistă cu aproape două ore. Nici Russell nu a fost mulțumit de performanța mașinii în ziua de miercuri. El a remarcat că echilibrul modelului W17 era mai puțin receptiv la temperaturile mai ridicate din Bahrain, comparativ cu cele din Spania.