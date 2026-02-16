Ce au arătat echipele mari în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

După primele trei zile de teste de la Bahrain și înaintea altor trei zile, dintre 18 și 20 februarie, putem trage o concluzie. Anume, că va fi un sezon foarte interesant. Nu știm dacă va fi unul viu disputat, sau unul cu o singură echipă dominantă, dar sigur nu va semăna cu precedentul în privința comportamentului mașinilor. Lăsăm pentru un text viitor îngrijorările despre potențialele schimbări negative și încercăm să vedem cum s-au comportat cele patru mari echipe – McLaren, Ferrari, Mercedes și Red Bull – în Bahrain.
Să notăm, pentru început, că acest ”club al celor patru” va rămâne, probabil, și în 2026 cu aceeași componență. Williams a luat un start târziu, iar Aston Martin unul catastrofal.
Cei de la Mercedes par favoriți
Piloții Mercedes iar au obținut timpi foarte buni și sunt singurii care au coborât sub bariera de 1:34 pe pista din Sakhir. Mai interesant, au făcut acest lucru din foarte puține tururi realizate, 282 în total. Numai cei de la Aston Martin au parcurs mai puține tururi la Sakhir. Kimi Antonelli a venit în Bahrain după ce suferise un accident de mașină. În ciuda faptului că a parcurs cele mai puține tururi dintre toți piloții, anume 30 – numai Colapinto a parcurs mai puține -, italianul a zburat pe traseu.
Nu putem discuta veridicitatea unor zvonuri, însă mulți cred că Mercedes nu a rulat în Bahrain la adevăratul potențial. Prin folosirea unor materiale speciale, motoarele germane ar avea un raport de compresie mai buni decât concurenții. Toto Wolff a spus că, poate, prin această metodă, ar câștiga 2 sau 3 cai-putere. Întrebat despre acest lucru, Verstappen a râs și a precizat: ”Mai adăugați un zero și chiar mai mult.”
Teste pe distanțe lungi
În prima zi de teste, miercuri, Verstappen a fost cu aproximativ o secundă mai rapid decât George Russell. Mercedes a întâmpinat probleme mai devreme în acea zi. Monoposturile W17 au prezentat probleme de echilibru cu Russell dimineața și probleme de fiabilitate cu Antonelli după-amiaza. Antonelli și-a exprimat dezamăgirea față de problemele de suspensie care i-au redus timpul pe pistă cu aproape două ore. Nici Russell nu a fost mulțumit de performanța mașinii în ziua de miercuri. El a remarcat că echilibrul modelului W17 era mai puțin receptiv la temperaturile mai ridicate din Bahrain, comparativ cu cele din Spania.
Până vineri, ambii piloți au parcurs distanțe lungi. Cum modurile motorului și cantitățile de combustibil nu sunt cunoscute, e imposibil să facem o comparație directă. Cursele lungi ale lui Russell au arătat o tendință de încetinire după câteva ture, chiar și cu compuși de pneuri diferiți. Cursele lui Verstappen au fost mai consistente, deși mai scurte. Acest lucru ar putea sugera degradarea pneurilor sau o strategie de ascundere a performanțelor din partea Mercedes.
Miercuri, ambii piloți au efectuat ture lungi mai scurte cu pneuri dure. Simularea de cursă a lui Verstappen a fost mai consistentă decât cea a lui Russell, în ciuda uzurii naturale a pneurilor și a unei mașini mai ușoare pe măsură ce combustibilul se consuma. După-amiaza, Kimi Antonelli a pilotat pentru Mercedes, concentrându-se pe simulări de cursă mai lungi. Tururile sale au fost mai consistente decât cele ale lui Russell, dar tot nu au putut egala performanța lui Verstappen cu pneuri dure.
Viteze mari pentru Red Bull
Un fapt e cert: Max Verstappen a realizat viteza de top, pe linia dreaptă, cu 344 kilometri pe oră. Pentru a face o comparație, anul trecut, în calificări, viteza de top a lui Max a fost 320 kilometri pe oră. Asta confirmă ceea ce au declarat mai toți piloții: în 2026, vitezele în viraje vor scădea, dar cele pe liniile drepte vor crește. Este una dintre urmările înlăturării efectului de sol.
Toto Wolff spunea, după prima zi de teste, că mașinile Mercedes pierd cam o secundă pe linia dreaptă în fața mașinilor Red Bull. Nu știm încă în ce măsură formația austriacă va fi în luptă pentru titluri sau cât adevăr este în acest război al declarațiilor, dar motorul Red Bull Powertrains, construit de team-ul austriac în colaborare cu Ford, a fost considerat una dintre surprizele acestor sesiuni. Nu doar Wolff, dar și Zak Brown și James Vowles (directorul Williams) au spus că motoarele RBPT sunt foarte performante, mai ales pentru unele aflate la debut. Există și aici o umbră de îndoială, în privința fiabilității, căci tot în ziua de miercuri, debutantul Lindblad (Racing Bulls) nu a putut participa la sesiunea de după-amiază din cauza unei probleme a motorului RBPT.
Ferrari arată foarte bine
O altă echipă care a arătat foarte bine în aceste teste este Ferrari. Poate vestea cea mai îmbucurătoare pentru fanii este declarația lui Leclerc, potrivit căreia datele obținute pe pistă se potrivesc cu cele extrase din simulatorul de curse. Anul trecut, o astfel de neconcordanță a fost unul dintre motivele care au minat performanțele echipei roșii.
Într-o simulare desfășurată vineri, Lewis Hamilton a parcurs 150 de ture înainte ca monopostul său să rămână fără combustibil, ceea ce l-a obligat să parcheze SF-26 la ieșirea din virajul 4. Andrea Stella, șeful team-ului McLaren, s-a declarat impresionat de ritmul de cursă al mașinii Ferrari. Per total, cei doi piloți au parcurs împreună în jur de 4500 de kilometri fără probleme mari, ceea ce demonstrează o bună fiabilitate. În cazul lui Hamilton, spatele a arătat mai instabil.
Mașinile cu motor Ferrari trebuie să rămână în treapta a doua atunci când celelalte trec în prima treaptă pentru a menține viteza turbo. Acest lucru poate fi explicat prin turbina mai mică a celor de la Ferrari.
Aparent, McLaren nu mai este echipa nr. 1
Dacă piloții Mercedes au obținut cei mai buni timpi per total, iar cei de la Ferrari imediat în urma acestora, Piastri și Norris au fost pe pozițiile 5 și 6. Piastri a realizat vineri 161 de tururi, cel mai mare total din cele trei zile, ceea ce arată un accent mare pus pe fiabilitate și acumulare de date. Lando Norris a avut cel mai rapid timp pentru McLaren în ziua de deschidere, cu 1:34.669. Englezul a declarat însă că MCL40 nu e încă suficient de rapid pentru a fi în fruntea clasamentului și că echipa momentan este în spatele celor mai puternice monoposturi, în special Red Bull și Ferrari.
Sunt însă multe petarde și perdele de fum în această perioadă. Mai multe vom ști la următoarele teste din Bahrain.
