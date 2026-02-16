Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB "tremură" pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB “tremură” pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6

FCSB “tremură” pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6

Alex Masgras Publicat: 16 februarie 2026, 9:21

Comentarii
FCSB tremură pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6

Gigi Becali / Profimedia

FCSB are mari emoţii pe final de sezon regulat. După înfrângerea suferită pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, scor 0-1, formaţia roş-albastră nu mai este la mâna ei, cu trei etape înainte de final. Chiar dacă va câştiga toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, FCSB nu este sigură de un loc în primele şase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lupta pentru play-off este extrem de strânsă, cu şapte echipe care luptă pentru a încheia în top 6, în condiţiile în care nu le punem la socoteală pe Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid.

Ce şanse mai are FCSB de a prinde play-off-ul Ligii 1

Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, FCSB mai are şanse de doar 29,9% de a prinde un loc în play-off. Dintre toate formaţiile cu care se mai luptă pentru top 6, doar Oţelul (13,5%) şi UTA Arad (16,9%) au şanse mai mici. CFR Cluj (67,5%), U Cluj (75%), FC Botoşani (44,5%) şi FC Argeş (51,5%) au primit şanse mai mari decât FCSB de a juca în play-off.

În ceea ce priveşte ultimele trei etape, calculele rămân complicate. Chiar dacă FCSB obţine 9 puncte în următoarele 3 etape, celelalte echipe încă mai pot spera la play-off:

U Cluj (are nevoie de 6 puncte, dar FCSB câştigă tot sau cel puţin 2 puncte şi nu pierde cu FCSB)

Reclamă
Reclamă
  • FC Botoșani – U Cluj
  • U Cluj – Oțelul Galați
  • FCSB – U Cluj

FC Argeș (are nevoie de 6 puncte, dacă FCSB câştigă tot până la final)

  • FC Argeș – Farul
  • Dinamo – FC Argeș
  • FC Argeș – Unirea Slobozia

FC Botoșani (are nevoie de 7 puncte, dacă FCSB câştigă tot până la final)

  • FC Botoșani – U Cluj
  • Hermannstadt – FC Botoșani
  • FC Botoșani – Petrolul

CFR Cluj (are nevoie de 8 puncte, dacă FCSB câştigă tot până la final)

Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficientCe sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
Reclamă
  • Hermannstadt – CFR Cluj
  • CFR Cluj – Petrolul
  • Farul – CFR Cluj
  • CFR Cluj – Dinamo

UTA Arad (are nevoie de 9 puncte)

  • Oțelul Galați – UTA Arad
  • UTA Arad – FCSB
  • Metaloglobus – UTA Arad

Oțelul Galați (Nu o mai poate depăşi pe FCSB dacă FCSB va câştiga toate meciurile)

  • Oțelul Galați – UTA Arad
  • U Cluj – Oțelul Galați
  • Oțelul Galați – Hermannstadt
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Observator
El este suspectul crimei din Floreşti. A fost prins în Reghin, cu banii şi bijuteriile lui Gheorghe Chindriş
Imunitate pentru incompetenții din două ministere. Angajații nu vor putea fi nici măcar sancționați
Fanatik.ro
Imunitate pentru incompetenții din două ministere. Angajații nu vor putea fi nici măcar sancționați
10:22
Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care mijlocaşul împlineşte 40 de ani
10:17
Răzvan Lucescu, mândru de jucătorii lui PAOK, după remiza cu AEK! A numit momentul care a schimbat partida: “Psihologic”
9:57
Mihai Stoica a dat replica, după atacul lui Gigi Becali: “Asta s-a întâmplat, din nefericire”
9:32
Neymar s-a întors! Primul meci al brazilianului după operaţia la genunchi din decembrie
9:22
Ce au arătat echipele mari în Bahrain. Analiza lui Adrian Georgescu
9:16
“Nu există echipă în România cu aşa ceva”. Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 “MM s-a înşelat” Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: “Nu eram în situaţia asta” 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul