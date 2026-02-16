FCSB "tremură" pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6 - Antena Sport

FCSB are mari emoţii pe final de sezon regulat. După înfrângerea suferită pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, scor 0-1, formaţia roş-albastră nu mai este la mâna ei, cu trei etape înainte de final. Chiar dacă va câştiga toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, FCSB nu este sigură de un loc în primele şase.

Lupta pentru play-off este extrem de strânsă, cu şapte echipe care luptă pentru a încheia în top 6, în condiţiile în care nu le punem la socoteală pe Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid.

Ce şanse mai are FCSB de a prinde play-off-ul Ligii 1

Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, FCSB mai are şanse de doar 29,9% de a prinde un loc în play-off. Dintre toate formaţiile cu care se mai luptă pentru top 6, doar Oţelul (13,5%) şi UTA Arad (16,9%) au şanse mai mici. CFR Cluj (67,5%), U Cluj (75%), FC Botoşani (44,5%) şi FC Argeş (51,5%) au primit şanse mai mari decât FCSB de a juca în play-off.

În ceea ce priveşte ultimele trei etape, calculele rămân complicate. Chiar dacă FCSB obţine 9 puncte în următoarele 3 etape, celelalte echipe încă mai pot spera la play-off:

U Cluj (are nevoie de 6 puncte, dar FCSB câştigă tot sau cel puţin 2 puncte şi nu pierde cu FCSB)