FCSB "tremură" pentru play-off! Ce şanse are campioana en-titre de a prinde un loc în Top 6 - Antena Sport

FCSB are mari emoţii pe final de sezon regulat. După înfrângerea suferită pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, scor 0-1, formaţia roş-albastră nu mai este la mâna ei, cu trei etape înainte de final. Chiar dacă va câştiga toate cele trei meciuri rămase din sezonul regulat, FCSB nu este sigură de un loc în primele şase.
Lupta pentru play-off este extrem de strânsă, cu şapte echipe care luptă pentru a încheia în top 6, în condiţiile în care nu le punem la socoteală pe Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid.
Ce şanse mai are FCSB de a prinde play-off-ul Ligii 1
Potrivit statisticienilor de la Football Meets Data, FCSB mai are şanse de doar 29,9% de a prinde un loc în play-off. Dintre toate formaţiile cu care se mai luptă pentru top 6, doar Oţelul (13,5%) şi UTA Arad (16,9%) au şanse mai mici. CFR Cluj (67,5%), U Cluj (75%), FC Botoşani (44,5%) şi FC Argeş (51,5%) au primit şanse mai mari decât FCSB de a juca în play-off.
În ceea ce priveşte ultimele trei etape, calculele rămân complicate. Chiar dacă FCSB obţine 9 puncte în următoarele 3 etape, celelalte echipe încă mai pot spera la play-off:
U Cluj (are nevoie de 6 puncte, dar FCSB câştigă tot sau cel puţin 2 puncte şi nu pierde cu FCSB)
- FC Botoșani – U Cluj
- U Cluj – Oțelul Galați
- FCSB – U Cluj
FC Argeș (are nevoie de 6 puncte, dacă FCSB câştigă tot până la final)
- FC Argeș – Farul
- Dinamo – FC Argeș
- FC Argeș – Unirea Slobozia
FC Botoșani (are nevoie de 7 puncte, dacă FCSB câştigă tot până la final)
- FC Botoșani – U Cluj
- Hermannstadt – FC Botoșani
- FC Botoșani – Petrolul
CFR Cluj (are nevoie de 8 puncte, dacă FCSB câştigă tot până la final)
- Hermannstadt – CFR Cluj
- CFR Cluj – Petrolul
- Farul – CFR Cluj
- CFR Cluj – Dinamo
UTA Arad (are nevoie de 9 puncte)
- Oțelul Galați – UTA Arad
- UTA Arad – FCSB
- Metaloglobus – UTA Arad
Oțelul Galați (Nu o mai poate depăşi pe FCSB dacă FCSB va câştiga toate meciurile)
- Oțelul Galați – UTA Arad
- U Cluj – Oțelul Galați
- Oțelul Galați – Hermannstadt
- Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Ciprian Deac la CFR Cluj, în ziua în care mijlocaşul împlineşte 40 de ani
- Mihai Stoica a dat replica, după atacul lui Gigi Becali: “Asta s-a întâmplat, din nefericire”
- “Nu există echipă în România cu aşa ceva”. Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB
- Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB: “E prietenul meu”
- Un titular de la FCSB, “distrus” de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: “De ce plângi?”