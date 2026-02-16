"Nu există echipă în România cu aşa ceva". Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“Nu există echipă în România cu aşa ceva”. Ilie Dumitrescu a lăudat doi jucători ai Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 9:16

Comentarii
Jucătorii Universităţii Craiova, după victoria cu FCSB/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a tras concluziile, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Unicul gol al derby-ului din Bănie a fost marcat de Assas Al Hamlawi, în minutul 23.

După meci, Ilie Dumitrescu a lăudat campania de transferuri avută de Universitatea Craiova în vară. În special, “Mister” i-a remarcat pe Assad Al Hamlawi şi pe Steven Nsimba, cei doi atacanţi ai oltenilor.

Ilie Dumitrescu, laude pentru Universitatea Craiova după 1-0 cu FCSB

Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că ambii atacanţi ai oltenilor au confirmat, după venirea în Bănie. La meciul cu FCSB, Steven Nsimba nu a fost apt, el fiind înlocuit în primul 11 de Assad Al Hamlawi.

“Stăteam și mă gândeam cât au fost de inspirați oltenii cu cele două transferuri făcute în vară. Cel al lui Assad și cel al lui Nsimba. Dacă nu te poți baza pe unul, intră altul. Nu există echipă în România în momentul de față să aibă doi atacanți așa de buni“, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.

Assad Al Hamlawi (25 de ani) a început sezonul ca titular la Universitatea Craiova. El a marcat în total şapte goluri, în cele 23 de meciuri bifate în Liga 1.

Steven Nsimba (29 de ani), care l-a înlocuit ulterior pe Al Hamlawi în echipa de start a oltenilor, a reuşit să puncteze de opt ori pentru Universitatea Craiova, în cele 22 de meciuri disputate.

Graţie succesului cu FCSB, Universitatea Craiova a acumulat 53 de puncte. Dinamo se poate apropia la un punct faţă de rivalii olteni, dacă o va învinge pe Unirea Slobozia, în ultimul meci al rundei a 27-a.

