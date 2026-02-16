Un titular de la FCSB, "distrus" de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: "De ce plângi?" - Antena Sport

Basarab Panduru l-a criticat pe Daniel Bîrligea, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1. Fostul internaţional nu s-a abţinut, după ce a văzut ce a făcut atacantul campioanei, la finalul duelului din Bănie.

Concret, Daniel Bîrligea a ieşit de pe teren, s-a aşezat pe banca de rezerve şi a început să plângă, fiind extrem de afectat de eşecul suferit de FCSB, în derby-ul cu oltenii.

Daniel Bîrligea, criticat de Basarab Panduru după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Basarab Panduru nu şi-a putut explica reacţia avută de atacantul FCSB-ului. Fostul internaţional l-a îndemnat pe Daniel Bîrligea să facă mai multe pe teren, pentru a evita astfel de momente.

De asemenea, întrebat despre partidă, Basarab Panduru a dat verdictul. Acesta a transmis că Universitatea Craiova a meritat victoria în derby-ul cu FCSB, unicul gol al meciului fiind marcat de Assad Al Hamlawi, în minutul 23.

“Mi-a plăcut Craiova, a câştigat pe merit, a fost echipa mai bună, sigur că pe final FCSB a avut două ocazii mari dar nu era corect rezultatul de egalitate! Craiova a făcut, azi, multe lucruri bune.