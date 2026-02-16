Un titular de la FCSB, "distrus" de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: "De ce plângi?" - Antena Sport

Închide meniul
Un titular de la FCSB, "distrus" de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: "De ce plângi?"

Un titular de la FCSB, "distrus" de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: "De ce plângi?"

Un titular de la FCSB, “distrus” de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: “De ce plângi?”

Viviana Moraru Publicat: 16 februarie 2026, 8:43

Un titular de la FCSB, distrus de Basarab Panduru după eşecul cu Universitatea Craiova: De ce plângi?

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului cu Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Basarab Panduru l-a criticat pe Daniel Bîrligea, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în etapa a 27-a din Liga 1. Fostul internaţional nu s-a abţinut, după ce a văzut ce a făcut atacantul campioanei, la finalul duelului din Bănie.

Concret, Daniel Bîrligea a ieşit de pe teren, s-a aşezat pe banca de rezerve şi a început să plângă, fiind extrem de afectat de eşecul suferit de FCSB, în derby-ul cu oltenii.

Daniel Bîrligea, criticat de Basarab Panduru după Universitatea Craiova – FCSB 1-0

Basarab Panduru nu şi-a putut explica reacţia avută de atacantul FCSB-ului. Fostul internaţional l-a îndemnat pe Daniel Bîrligea să facă mai multe pe teren, pentru a evita astfel de momente.

Daniel Bîrligea a început să plângă, după Universitatea Craiova - FCSB 1-0
Daniel Bîrligea a început să plângă, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0/ Captură Digi Sport

De asemenea, întrebat despre partidă, Basarab Panduru a dat verdictul. Acesta a transmis că Universitatea Craiova a meritat victoria în derby-ul cu FCSB, unicul gol al meciului fiind marcat de Assad Al Hamlawi, în minutul 23.

“Mi-a plăcut Craiova, a câştigat pe merit, a fost echipa mai bună, sigur că pe final FCSB a avut două ocazii mari dar nu era corect rezultatul de egalitate! Craiova a făcut, azi, multe lucruri bune.

Bîrligea de ce plânge?! Pot să mă gândesc că poate de ciudă că n-a dat gol, în rest, nu ştiu. Plânsul ăsta nu îl înghit de nicio formă, fă, mă, mai mult pe teren, plângi… De ce?! Mai mult nu vreau să comentez despre plânsul ăsta, nu îmi place deloc!“, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova 1-0.

1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: "A greşit! Poate îşi va da seama" 2 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 3 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: "Nu mă mai lăsau să joc" 4 Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Înfrângerea care adânceşte colapsul, campioana se îndepărtează de play-off 5 "MM s-a înşelat" Transferul pe care Gigi Becali îl regretă, după Craiova – FCSB 1-0: "Nu eram în situaţia asta" 6 Gigi Becali nu l-a iertat! Jucătorul scos de patronul FCSB-ului la pauza meciului cu Universitatea Craiova
