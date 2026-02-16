Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova - FCSB: "E prietenul meu" - Antena Sport

Sorin Cârţu s-a întâlnit cu Mihai Stoica, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad Al Hamlawi, în minutul 23.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Sorin Cârţu s-a oprit la zona mixtă pentru a oferi un interviu. Pe finalul acestuia, preşedintele Universităţii Craiova a fost întrerupt de rivalul de la FCSB, Mihai Stoica.

Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB

MM i-a bătut în geam lui Cârţu şi şi-a dus mâna la inimă, în semn de respect faţă de legenda Universităţii Craiova.

Sorin Cârţu l-a observat pe Mihai Stoica şi l-a salutat înapoi. Acesta i-a trimis “bezele” preşedintelui Consiliului de Administraţie al campioanei, care era însoţit de Florin Cernat.

Totodată, Sorin Cârţu a fost întrebat şi despre felicitările primite din partea lui Mihai Stoica: “E prietenul meu, normal că mă felicită”, a spus oficialul Universităţii Craiova.