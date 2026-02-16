Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova - FCSB: "E prietenul meu" - Antena Sport

Sorin Cârţu s-a întâlnit cu Mihai Stoica, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad Al Hamlawi, în minutul 23.
După meci, Sorin Cârţu s-a oprit la zona mixtă pentru a oferi un interviu. Pe finalul acestuia, preşedintele Universităţii Craiova a fost întrerupt de rivalul de la FCSB, Mihai Stoica.
Gestul făcut de Sorin Cârţu când l-a văzut pe Mihai Stoica, după Universitatea Craiova – FCSB
MM i-a bătut în geam lui Cârţu şi şi-a dus mâna la inimă, în semn de respect faţă de legenda Universităţii Craiova.
Sorin Cârţu l-a observat pe Mihai Stoica şi l-a salutat înapoi. Acesta i-a trimis “bezele” preşedintelui Consiliului de Administraţie al campioanei, care era însoţit de Florin Cernat.
Totodată, Sorin Cârţu a fost întrebat şi despre felicitările primite din partea lui Mihai Stoica: “E prietenul meu, normal că mă felicită”, a spus oficialul Universităţii Craiova.
Sorin Cârţu a oferit declaraţii şi despre partida câştigată la limită de Universitatea Craiova cu FCSB. Acesta a recunoscut că nu a putut privi finalul de meci.
“Un moment de fericire, de bucurie. Am obținut o victorie mare și după un joc foarte bun. Victoria e meritată. Gândul nostru a fost numai de a câștiga și de a menține poziția de lider, n-avem nicio treabă că cele trei puncte pe care le voia FCSB nu s-au putut și are probleme cu intrarea în play-off.
N-am văzut meciul din minutul 80, nu l-am mai văzut. Mi-a fost foarte greu. Am stat aici în mașină, l-am văzut pe Flashscore, dar trebuie să mă înțelegeți că am și eu o vârstă, au început să mai slăbească puterile”, a spus Sorin Cârţu, după Universitatea Craiova – FCSB 1-0.
