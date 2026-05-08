Mihai Stoica știe care este fotbalistul ce poate aduce titlul la Craiova: „E o problemă că nu prea joacă”

Universitatea Craiova poate cuceri titlul în Liga 1 chiar din această etapă, dar primul pas pe care formația antrenată de Filipe Coelho trebuie să îl facă este să câștige pe terenul celor de la CFR Cluj.

Mihai Stoica știe cine este fotbalistul care poate aduce campionatul în Bănie după o perioadă așa de mare de așteptare, dar problema este că respectivul jucător nu este unul dintre titularii obișnuiți ai echipei.

Steven Nsimba, omul care poate aduce titlul în Bănie?

La începutul acestui sezon, Mihai Rotaru a demarat la Universitatea Craiova cea mai costisitoare campanie de transferuri, investind peste patru milioane de euro în aducerea de noi jucători.

Steven Nsimba a fost unul dintre cei aduși în Bănie, dar atacantul a fost adus gratis, după ce evoluase doar în ligile inferioare din Franța. Vârful a adus un impact imediat în echipă, el fiind cel care a marcat și golul decisiv cu Dinamo, în ultimul joc de play-off.

Mihai Stoica este convins că fotbalistul din Hexagon este cel care poate aduce titlul în Bănie, dar crede că acesta ar trebui să beneficieze de mai multe minute.