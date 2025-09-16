Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: "Gândiți-vă la asta" - Antena Sport

Mihai Stoica nu s-a ferit să o laude pe Dinamo, în ciuda faptului că ocupă o funcție de conducere la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a remarcat în primul rând transferurile făcute de alb-roșii într-un punct în care mulți jucători de bază au plecat.

În plus, Stoica a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Zeljko Kopic, tehnicianul din “Ștefan cel Mare”.

Mihai Stoica: “Cine a decis asta a făcut treabă bună”

Printre plecările importante de la Dinamo punctate de Mihai Stoica s-au numărat cele ale lui Homawoo, Olsen, Selmani sau Politic. Ulterior, omul din conducerea FCSB-ului a remarcat cum a profitat din plin rivala de perioada de mercato, în care a efectutat peste 10 mutări.

Stoica a mai punctat și cum a reușit Kopic să gestioneze situația jucătorilor accidentați și să o ducă pe Dinamo pe locul 3 din Liga 1 după primele nouă etape. “Câinii” nu au avut deloc parte de un start bun, cu două puncte în primele trei runde, însă victoria din derby-ul cu FCSB a reprezentat începutul pentru o serie de șase meciuri fără eșec.

“Gândiţi-vă că la începutul campionatului lumea – eu nu – dar făceau socoteală aşa. Au plecat Homawoo, Olsen, Selmani, Politic şi au venit Musi, de care nu se ştia, cipriotul pe care nu-l ştia nimeni, Stoinov nu venise.