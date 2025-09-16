Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: "Gândiți-vă la asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: “Gândiți-vă la asta”

Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: “Gândiți-vă la asta”

Andrei Nicolae Publicat: 16 septembrie 2025, 23:36

Comentarii
Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: Gândiți-vă la asta

Mihai Stoica, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

Mihai Stoica nu s-a ferit să o laude pe Dinamo, în ciuda faptului că ocupă o funcție de conducere la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a remarcat în primul rând transferurile făcute de alb-roșii într-un punct în care mulți jucători de bază au plecat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În plus, Stoica a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Zeljko Kopic, tehnicianul din “Ștefan cel Mare”.

Mihai Stoica: “Cine a decis asta a făcut treabă bună”

Printre plecările importante de la Dinamo punctate de Mihai Stoica s-au numărat cele ale lui Homawoo, Olsen, Selmani sau Politic. Ulterior, omul din conducerea FCSB-ului a remarcat cum a profitat din plin rivala de perioada de mercato, în care a efectutat peste 10 mutări.

Stoica a mai punctat și cum a reușit Kopic să gestioneze situația jucătorilor accidentați și să o ducă pe Dinamo pe locul 3 din Liga 1 după primele nouă etape. “Câinii” nu au avut deloc parte de un start bun, cu două puncte în primele trei runde, însă victoria din derby-ul cu FCSB a reprezentat începutul pentru o serie de șase meciuri fără eșec.

Gândiţi-vă că la începutul campionatului lumea – eu nu – dar făceau socoteală aşa. Au plecat Homawoo, Olsen, Selmani, Politic şi au venit Musi, de care nu se ştia, cipriotul pe care nu-l ştia nimeni, Stoinov nu venise.

Reclamă
Reclamă

Plus că Dinamo avea şi accidentări. Se pare că cine a decis să vină Armstrong, Karamoko şi ceilalţii… şi acolo a fost o treabă bună, nu doar că echipa e bine antrenată, că se vedea de la venirea lui Kopic“, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

Pentru Dinamo urmează două meciuri tari, contra celor de la Farul, acasă, și a Universității Craiova, în deplasare.

Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chiriiPlanul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
0:20 17 sept.
Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
0:17 17 sept.
Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL
0:06 17 sept.
Remontada extraordinară în prima seară de Champions League! Fosta adversară a FCSB-ului a făcut spectacol
0:00 17 sept.
Real Madrid – Marseille 2-1, Juventus – Borussia Dortmund 4-4. Dramatism total în prima seară de Champions League
23:16
“Știu care este proiectul lor”. Ce a remarcat Cristi Chivu înainte să revină la Amsterdam pentru Ajax – Inter
23:07
Dennis Man și nota primită după debutul în Champions League. PSV, învinsă clar pe teren propriu
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 3 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 4 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter