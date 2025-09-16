Mihai Stoica a lăsat deoparte orgoliile. Verdictul pentru rivala Dinamo: "Gândiți-vă la asta" - Antena Sport

Mihai Stoica nu s-a ferit să o laude pe Dinamo, în ciuda faptului că ocupă o funcție de conducere la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a remarcat în primul rând transferurile făcute de alb-roșii într-un punct în care mulți jucători de bază au plecat.
În plus, Stoica a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Zeljko Kopic, tehnicianul din “Ștefan cel Mare”.
Mihai Stoica: “Cine a decis asta a făcut treabă bună”
Printre plecările importante de la Dinamo punctate de Mihai Stoica s-au numărat cele ale lui Homawoo, Olsen, Selmani sau Politic. Ulterior, omul din conducerea FCSB-ului a remarcat cum a profitat din plin rivala de perioada de mercato, în care a efectutat peste 10 mutări.
Stoica a mai punctat și cum a reușit Kopic să gestioneze situația jucătorilor accidentați și să o ducă pe Dinamo pe locul 3 din Liga 1 după primele nouă etape. “Câinii” nu au avut deloc parte de un start bun, cu două puncte în primele trei runde, însă victoria din derby-ul cu FCSB a reprezentat începutul pentru o serie de șase meciuri fără eșec.
“Gândiţi-vă că la începutul campionatului lumea – eu nu – dar făceau socoteală aşa. Au plecat Homawoo, Olsen, Selmani, Politic şi au venit Musi, de care nu se ştia, cipriotul pe care nu-l ştia nimeni, Stoinov nu venise.
Plus că Dinamo avea şi accidentări. Se pare că cine a decis să vină Armstrong, Karamoko şi ceilalţii… şi acolo a fost o treabă bună, nu doar că echipa e bine antrenată, că se vedea de la venirea lui Kopic“, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.
Pentru Dinamo urmează două meciuri tari, contra celor de la Farul, acasă, și a Universității Craiova, în deplasare.
- CFR Cluj și-a transferat fotbalist brazilian! Anunțul clubului din Gruia
- Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști”
- Zeljko Kopic a fost întrebat de o revenire a lui Politic la Dinamo și a răspuns ferm: “A fost căpitanul meu”
- Mihai Stoica anunță o nouă absență pentru duelul cu Botoșani: „E boala anului”
- Basarab Panduru, impresionat de startul de sezon de la Dinamo