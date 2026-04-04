Mihai Stoica a mitraliat jucătorii FCSB-ului, după eșecul de la Botoșani: „Prezentându-te aşa, eşuezi lamentabil”

Noi o să fim în stare să trecem peste un sezon ratat, am trecut peste dezamăgiri mult mai mari, dar e un sezon ratat care poate fi cosmetizat cu o calificare în Conference League. Sunt convins că vom arăta altfel, dar unii jucători trebuie să se îngrijoreze pentru că dacă se prezintă aşa pierd şi echipa şi un transfer.

Prezentându-te aşa, eşuezi lamentabil în partide în care ai avantaj. Sunt destui jucători care au dezamăgit şi aseară. Sunt nişte chestii pe care nimeni nu le poate explica. Ai meci cu un adversar mult mai valoros cum a fost Feyenoord. A fost 3-1 pentru ei în minutul 60 şi câştigi. Ai meci cu un adversar pe care îl conduci… ok, eram îngrijorat înainte de meci, dar porneşti de la vestiare cu 1-0, gol fenomenal Olaru”.

„E incredibil să faci asemenea greşeli”

„Le dai mingea, în fine, terenul prost, te egalează. Dar imediat gol, am zis că e meciul nostru. Dar te egalează din nou şi nu mă aşteptam niciodată să jucăm noi mai mult ca ei. Nu ştiu dacă orgoliu sau cum au gândit unii dintre ei. E incredibil să faci asemenea greşeli. Vedeam că nu e ziua noastră şi la 2-1 chiar le-a spus lui Cernat şi Cătălin Făinişi, am zis că dacă se termină 2-2 să ne pupăm.

Simţi când nu e ok. Asta nu scuză deciziile arbitrului, care duc la o viciere de rezultat. 10 contra 11 cu dezavantaj pe tabelă e altceva. Ăsta e alibi, să ne ascundem, să vorbim că e greu să joci cu echipe care se baricadează. Dacă îţi cauţi alibi că noi suntem jucători de play-off şi noi jucăm în play-out te gândeşti şi la asta (n.r. la retrogradare). Dar nu e cazul, o să schimbăm asta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.