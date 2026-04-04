Mihai Stoica a mitraliat jucătorii FCSB-ului, după eșecul de la Botoșani: „Prezentându-te aşa, eşuezi lamentabil”

FCSB a suferit un eșec greu de digerat vineri seară pe terenul celor de la FC Botoșani, iar Mihai Stoica a avut un discurs destul de dur la adresa jucătorilor pregătiți de Mirel Rădoi.
Oficialul campioanei României nu a scăpat din ochi nici greșelile de arbitraj, care, din punctul său de vedere, au rupt echilibrul într-o partidă în care gruparea roș-albastră a condus de două ori.
Mihai Stoica a pus tunurile și pe arbitraj, după Botoșani – FCSB 3-2
FCSB a făcut un nou pas greșit sub comanda lui Mirel Rădoi, campioana României fiind învinsă într-un meci jucat pe terenul celor de la FC Botoșani, în ciuda faptului că a condus de două ori pe tabelă.
Mihai Stoica a criticat arbitrajul după mai multe faze controversate, dar a avut un discurs dur și la adresa jucătorilor, care au avut o evoluție modestă în fața echipei antrenate de Mirel Rădoi.
„Cumva, este un deja-vu. În ultimul meci jucat acolo, am condus şi am pierdut. De câte ori jucătorii vin de la echipa naţională, nu vin bine. Meciul a fost programat vineri, nici nu au avut timp să se antreneze cu noi. Una dintre cauze… Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal foarte bun şi a reuşit să treacă peste două momente foarte grele, golurile noastre.
La 1-0 am avut un penalty foarte clar, domnul Roman nu l-a văzut, iar domnul Cojocaru de la VAR nu mă aşteptam să îl vadă. Nu ştiu ce s-a verificat acolo, Cisotti a jucat mingea, Suta a intrat în el. Penalty clar, 2-0 era altceva. Iar la 2-1 e o greşeală de arbiraj care nu poate fi explicată. Acest tânăr arbitru, tânără mlădiţă, a schiţat gestul de a-i da al doilea galben lui Papa…
A fost evident, era între galben şi roşu intrarea lui la Tănase. S-a răzgândit ştiind că trebuie să îl elimine, iar minutul următor Croitoru l-a schimbat pe Papa. Înclin să cred că la 2-1 şi ei în inferioritate se juca altceva. Dacă scoatem aceste faze din context şi e greu să le scoatem, rămâne un joc modest al nostru, cu greşeli individuale incredibile şi un joc foarte bun al celor de la Botoşani”.
„Este ceva care clar ţine de mental”
„Pe un teren greu, dar pentru condiţiile atmosferice, terenul a fost ok. Puteam obţine un rezultat bun, în urma unei evoluţii slabe, dar nu au vrut domnii Roman şi Cojocaru. Deja depăşim… avem două cifre în meciurile în care am condus şi am pierdut. Nu mai vorbim de meciurile în care am condus şi nu am câştigat. Este ceva care clar ţine de mental, nu de valoare. E o problemă mentală şi ar trebui să îngrijoreze unii jucători.
Noi o să fim în stare să trecem peste un sezon ratat, am trecut peste dezamăgiri mult mai mari, dar e un sezon ratat care poate fi cosmetizat cu o calificare în Conference League. Sunt convins că vom arăta altfel, dar unii jucători trebuie să se îngrijoreze pentru că dacă se prezintă aşa pierd şi echipa şi un transfer.
Prezentându-te aşa, eşuezi lamentabil în partide în care ai avantaj. Sunt destui jucători care au dezamăgit şi aseară. Sunt nişte chestii pe care nimeni nu le poate explica. Ai meci cu un adversar mult mai valoros cum a fost Feyenoord. A fost 3-1 pentru ei în minutul 60 şi câştigi. Ai meci cu un adversar pe care îl conduci… ok, eram îngrijorat înainte de meci, dar porneşti de la vestiare cu 1-0, gol fenomenal Olaru”.
„E incredibil să faci asemenea greşeli”
„Le dai mingea, în fine, terenul prost, te egalează. Dar imediat gol, am zis că e meciul nostru. Dar te egalează din nou şi nu mă aşteptam niciodată să jucăm noi mai mult ca ei. Nu ştiu dacă orgoliu sau cum au gândit unii dintre ei. E incredibil să faci asemenea greşeli. Vedeam că nu e ziua noastră şi la 2-1 chiar le-a spus lui Cernat şi Cătălin Făinişi, am zis că dacă se termină 2-2 să ne pupăm.
Simţi când nu e ok. Asta nu scuză deciziile arbitrului, care duc la o viciere de rezultat. 10 contra 11 cu dezavantaj pe tabelă e altceva. Ăsta e alibi, să ne ascundem, să vorbim că e greu să joci cu echipe care se baricadează. Dacă îţi cauţi alibi că noi suntem jucători de play-off şi noi jucăm în play-out te gândeşti şi la asta (n.r. la retrogradare). Dar nu e cazul, o să schimbăm asta”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
