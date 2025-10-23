Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: "E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: "E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială"

Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: "E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială"

Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: “E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială”

Publicat: 23 octombrie 2025, 10:39

Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB: E o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială

Mihai Stoica, în timpul unui meci - Hepta

FCSB e pe locul 12 în Liga 1, după un început foarte slab de sezon, în care a înregistrat deja şase eşecuri. Ultimul a fost cel care a aprins spiritele la echipa lui Becali, care a fost învinsă de Metaloglobus, lanterna roşie.

Mihai Stoica a răbufnit după ce FCSB a ajuns să conducă în duelurile cu Csikzereda şi Metaloglobus şi să nu scoată decât un punct. Asta mai ales că vorbim de echipele clasate acum pe locurile 14 şi 16 .

Mihai Stoica a răbufnit în direct, după rezultatele de la FCSB

“Am crezut că mai jos decât am fost la dubla cu Shkendija nu putem ajunge, iar acum am realizat că putem ajunge foarte jos, că avem resurse. Este o prestaţie lamentabilă, o ruşine mondială, că am condus Csikszereda şi Metaloglobus şi am făcut un punct.

La Clinceni, gazonul a fost foarte bun, vestiarele renovate, totul la superlativ. Noi am fost de nerecunoscut. Să conduci din nimic, că în afara ocaziei lui Bîrligea nu am avut, dar să intri cu avantaj, în câteva minute să pierzi avantajul şi să fii şi condus e jenant.

Ne prezentăm toţi scuzele suporterilor şi tuturor care şi-au făcut nervi uitându-se la meci. Să fie momentul zero, că altfel nu se poate. Suntem în prăpastie, în Groapa Marianelor. Am fost pe Everest anul trecut, acum suntem înfiorător de rău”, a spus Stoica, citat de primasport.ro.

