Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026 - Antena Sport

Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026

Campionatul Mondial 2026 | Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026

Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026

Publicat: 23 octombrie 2025, 10:49

Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026

Cupa Mondială - Profimedia Images

FIFA a încheiat un acord care va asigura condiţii “decente şi sigure” pentru lucrătorii de pe şantierele de construcţii ale World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena.

Organizaţiile pentru drepturile omului au avertizat anterior că vor exista decese în rândul muncitorilor migranţi în pregătirile Arabiei Saudite pentru găzduirea turneului final din 2034 fără o reformă majoră, criticând FIFA pentru că nu face suficient pentru a proteja muncitorii implicaţi în proiecte legate de turneul final 2022 din Qatar.

Anunţul făcut de FIFA înainte de World Cup 2026

FIFA a anunţat miercuri un nou acord cu Internaţionala Lucrătorilor din Construcţii şi Lemn (BWI), care “stabileşte un cadru pentru inspecţii comune, instruire şi raportare pentru a promova condiţii de muncă decente şi sigure pentru toţi lucrătorii implicaţi în construcţia şi renovarea stadioanelor şi a altor infrastructuri legate de turneele FIFA”.

Forul de conducere al fotbalului mondial a declarat că acordul, care este valabil până în 2030, va include efectuarea de către cele două părţi de inspecţii comune ale muncii, instruirea reprezentanţilor lucrătorilor, asigurarea unor acţiuni corective şi remedieri atunci când sunt identificate “impacturi adverse” şi implică publicarea unor rapoarte anuale comune de sinteză de către subcomitetul FIFA pentru drepturile omului şi sustenabilitate.

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom, a declarat: “La fel ca BWI, FIFA ia foarte în serios drepturile muncitorilor. Este esenţial ca toţi lucrătorii implicaţi în proiecte legate de turneele FIFA să se bucure de condiţii bune de muncă, un venit echitabil, siguranţă la locul de muncă, protecţie socială şi integrare. Dorim să ne asigurăm că toată lumea beneficiază atunci când o ţară găzduieşte un turneu FIFA, inclusiv cei care construiesc infrastructura.”

Amnesty International a descris anterior un raport de evaluare a candidaturii Arabiei Saudite din 2034, care a identificat oferta ţării ca fiind de “risc mediu” din punct de vedere al criteriilor drepturilor omului, drept o “muşamalizare”.

