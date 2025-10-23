Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente! - Antena Sport

Închide meniul
Revenire importantă în tabăra FCSB. Meme Stoica a dat vestea bună, e deja la antrenamente!

Radu Constantin Publicat: 23 octombrie 2025, 10:48

Vin şi veşti bune pentru fanii FCSB. Înaintea meciului din Liga Europa, cu Bologna, Meme Stoica a anunţat o revenire importantă în tabăra FCSB.

Daniel Graovac, jucător accidentat în urmă cu aproximativ o lună, s-a întors la antrenamentele echipei. “Graovac nu e de 90 de minute, dar a revenit la antrenamente şi le face integral”, a declarat Mihai Stoica, pentru Prima Sport.

S-a accidentat la meciul cu Oţelul Galaţi

Daniel Graovac s-a accidentat la meciul cu Oţelul Galaţi, disputat pe 28 septembrie şi câştigat de FCSB cu scorul de 1-0. Având în vedere că fundaşul în vârstă de 32 de ani a suferit o ruptură musculară în zona tendonului, nu a putut fi trimis la vraciul Marijana Kovacevic pentru a-l reface mai repede şi a fost nevoit să stea departe de gazon timp de o lună. Daniel Graovac a ajuns la FCSB vara aceasta, din postura de jucător liber de contract, după ce a evoluat sezonul trecut la CFR Cluj. În România, el a mai evoluat la Astra Giurgiu.

