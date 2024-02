Mihai Stoica a rămas mască atunci când l-a întâlnit pe Nana Antwi, adus în iarnă la FCSB: „Nu am văzut așa ceva” - Antena Sport

Mihai Stoica a rămas mască atunci când l-a întâlnit pe Nana Antwi, adus în iarnă la FCSB: „Nu am văzut așa ceva”

„Recordul pentru țesutul adipos a fost Tănase, undeva la 3%. Nana Antwi, dacă o să avem tricourile mulate și vrea cineva să-l prindă, n-are nicio șansă că n-are de ce să-l apuce. N-am întâlnit așa ceva. Cred că are 0,001.

O să-l rog pe medicul nostru să-l pună pe device. Numai fibră și tendoane, cum ziceam noi pe vremuri. A fost foarte greu la Medicina Sportivă să i se ia sânge. La cei cu țesut adipos li se văd mai ușor venele”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

Adus pentru suma de 100.000 de euro la FCSB, Nana Antwi a mai fost legitimat la: Young Wise, Lori Vandazor, LOSC Lille și FC Urartu. În momentul de față este cotat la suma de 275.o00 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Primul jucător care îşi va prelungi contractul cu FCSB

S-a aflat care este primul jucător care îşi va prelungi contractul cu FCSB. Mihai Stoica a făcut anunţul şi a dezvăluit că Valentin Creţu are şanse să îşi prelungească înţelegerea cu formaţia roş-albastră, având doar cuvinte de laudă la adresa lui.

„Cumva eu m-am opus în vară să-i facem din nou contract. Am spus că nu cred, că e Pantea, că vreau… După care, chiar şi cu episodul ăsta (n.r. – eliminarea cu Craiova) am insistat să rămână Creţu, pentru că eu consider că la ora actuală Creţu a făcut cele mai bune meciuri de când e la noi. Da, joacă la fel, foarte bine joacă. Înainte mai făcea şi prostii.

Lui Creţu trebuie să-i facem contract… Eu şi în vară mi-aş dori să-i facem. Lui trebuie să-i facem pe câte o lună (n.r. – râde), dar nu ai cum să-i faci. Creţu, cu fotbalul, da, e corect, se antrenează foarte bine”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei citate anterior.

