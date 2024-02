Primul jucător care îşi va prelungi contractul cu FCSB! Anunţul lui Mihai Stoica: "A făcut cele mai bune meciuri!" - Antena Sport

Reclamă

Însă, managerul general de la FCSB s-a răzgândit în privinţa lui Valentin Creţu, şi speră ca Gigi Becali să-i prelungească acestuia contractul, date fiind evoluţiile sale din ultimele meciuri.

„Cumva eu m-am opus în vară să-i facem din nou contract. Am spus că nu cred, că e Pantea, că vreau… După care, chiar şi cu episodul ăsta (n.r. – eliminarea cu Craiova) am insistat să rămână Creţu, pentru că eu consider că la ora actuală Creţu a făcut cele mai bune meciuri de când e la noi. Da, joacă la fel, foarte bine joacă. Înainte mai făcea şi prostii.

Lui Creţu trebuie să-i facem contract… Eu şi în vară mi-aş dori să-i facem. Lui trebuie să-i facem pe câte o lună (n.r. – râde), dar nu ai cum să-i faci. Creţu, cu fotbalul, da, e corect, se antrenează foarte bine”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

Mihai Stoica a anunţat plecarea lui Dorin Rotariu

Dorin Rotariu pleacă de la FCSB. Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor, a anunţat că Rotariu va deveni liber de contract, urmând ca în cursul zilei de joi să semneze rezilierea contractului.

În ceea ce îl priveşte pe Andrea Compagno situaţia este în continuare incertă. Chiar dacă s-a vorbit despre posibilitatea ca atacantul italian să plece la Olympiacos, pentru 450.000 de euro, Mihai Stoica a declarat că nu ştie nimic despre o posibilă plecare în Grecia.

„Dacă Compagno nu a semnat cu niciun club până acum, nu e nicio certitudine. Mâine se închide Europa, e posibil să rămână. Chiar nu ştiu nimic de Grecia, el rămâne. Rotariu mâine am înţeles că semnează rezilierea. Va fi liber după încheierea perioadei de mercato şi poate semna cu oricine. Eu ştiu, dar nu pot să spun (n.r. dacă i se plătesc mai multe salarii pentru a pleca). Oricum iese Gigi şi spune tot!”, a declarat Mihai Stoica, la orangesport.ro.

