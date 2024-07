Mihai Stoica, anunţ despre atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB! Ce şanse sunt să se realizeze mutarea de Champions League - Antena Sport

Mihai Stoica, anunţ despre atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB Mihai Stoica / Profimedia Mihai Stoica a făcut un anunţ despre atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB. MM a dezvăluit ce şanse sunt ca David Ankeye să semneze cu formaţia campioană, în această vară. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ David Ankeye, jucător care este sub contract cu Genoa, este pe lista FCSB-ului. Gigi Becali a transmis că îi lasă pe Mihai Stoica, Elias Charalambous şi pe Mihai Pintilii să se decidă în privinţa transferului atacantului. Mihai Stoica, anunţ despre atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB Patronul de la FCSB a anunţat deja că îşi doreşte un nou atacant la FCSB, existând şi varianta transferului lui Arnold Garita. Aceasta însă a picat, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul lui Louis Munteanu, iar singura variantă ramasă „în picioare” este cea a transferului lui David Ankeye. Mihai Stoica a comentat posibila mutare a acestuia la FCSB. MM nu este încântat de faptul că Ankeye ar urma să fie transferat doar sub formă de împrumut de FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraşie al campioanei nu este încântat de această variantă, fiind convins că roş-albaştrii nu şi-ar permite să-l transfere pe Ankeye definitiv. „Am văzut meciurile jucate în Europa League anul trecut la Sheriff. Un stângaci foarte înalt cu o viteză destul de bună. Are calitate, clar, din moment ce Genoa a dat două milioane şi jumătate pe el. Dar să-l iei împrumut… Nu cred că poate fi o soluţie cum e un jucător cu experienţă care vine să te ajute. Reclamă

Eu îl ştiu, l-am urmărit, nu… Are calităţi, dar îl iei împrumut să-l creşti pentru alţii? Opţiunea de cumpărare să fie la îndemâna noastră? E un site pe care apar toate salariile şi are 350.000 net acolo, în condiţiile în care Puşcaş are 900.000 net la Genoa”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

David Ankeye, în vârstă de 22 de ani, este cotat la suma de două milioane, conform site-urilor de specialitate. Vârful nigerian a fost transferat de Genoa în iarnă, de la Sheriff Tiraspol, italienii plătind în schimbul său suma de 2,5 milioane de euro.

Gigi Becali a anunţat varianta de rezervă, după ce transferul lui Garita a picat

Gigi Becali a anunţat varianta de rezervă, după ce transferul lui Garita a picat. Fostul jucător de la FC Argeş nu va mai ajunge la campioana României, după ce nu s-a prezentat la vizita medicală.

Cu toate acestea, Gigi Becali are o variantă de rezervă. Patronul FCSB a declarat că David Ankeye de la Genoa poate fi o variantă pentru echipa sa. Becali a recunoscut că nu îl cunoaşte pe atacantul nigerian, dar a declarat că va vorbi cu Mihai Stoica, Mihai Pintilii şi Elias Charalambous, urmând să se consulte cu ei, înainte de a lua o decizie. De asemenea, patronul FCSB vrea să îl aducă pe nigerian sub formă de împrumut cu drept de cumpărare: „Mai avem o pistă, care a apărut azi. Atacantul de la Genoa, că nu-l ştiam, din presă am aflat. E posibil, e posibil să ne mai interesăm. Să vorbesc cu Pintilii, MM, Charalambous, că nu-l cunosc, iar dacă ei spun că-l putem lua împrumut cu drept de cumpărare, că am vorbit deja cu Genoa, cu cineva care are intrare acolo, atunci îl luăm. Noi nu luăm aşa să facem lotul mare, ci luăm să vedem dacă poate pentru calificări, pentru alea îl luăm”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.