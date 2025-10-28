Mihai Stoica, anunț despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Portugalia: „Gigi îi va alege” - Antena Sport

Mihai Stoica a făcut un anunț despre transferurile pregătite la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a întors din Portugalia, acolo unde a fost trimis de Gigi Becali pentru a căuta jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

MM a dezvăluit că a identificat mai mulți jucători care s-ar potrivi la FCSB și a început discuțiile privind eventuale transferuri. El a subliniat că ultimul cuvânt îl va avea Gigi Becali, care va alege jucătorul pe care-l va transfera la FCSB.

Mihai Stoica, anunț despre transferurile de la FCSB după revenirea din Portugalia

Mihai Stoica a mai transmis că va analiza și alte piețe, după cea din Portugalia. Oficialul campioanei a dezvăluit, de asemenea, că Gigi Becali va fi nevoit să ofere salarii consistente dacă va dori să transfere un jucător fie din prima ligă lusitană, fie din a doua.

„Prima ligă e mult diferită față de campionatul nostru. S-a schimbat foarte mult, seamănă cu Olanda. Înainte, multe echipe arătau bine tactic. Am fost la un meci al lui Porto, mă așteptam să fie la discreția lor. În Liga a 2-a sunt jucători interesanți, dar e greu să evaluezi. Toți fundașii se văd mijlocași, e ceva…m-am dus să văd jucători de ax. Jucători de Liga a 2-a, din a doua jumătate a ligii secunde, și din Liga a 3-a au venit la noi. La Galați, Teles, Lameira, acolo nu au jucat pe nicăieri.

Există în orice capitală europeană și magazine pentru toate buzunarele și magazine exclusiviste. Nu știu pe ce se bazează ei când cer. Am început azi discuții, nu ne oprim aici. Mai merg să văd și alte piețe. Sunt bani mulți. Am avut ocazia să vorbesc cu oameni care știu foarte bine campionatul lor, am certitudinea că sunt foarte mulți bani. Nu întâmplător sunt patru cluburi în primele 15 ca vânzări, în secolul 21, Benfica, Porto, Sporting, Braga. Braga are 268 de milioane de euro după vânzări.