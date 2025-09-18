Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” - Antena Sport

FCSB a încercat în ultimii ani să mizeze pe aducerea de fotbaliști români. Asta a încercat campioana României și pe finalul acestei perioade de mercato, când a insistat mult pentru transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș.
Acum, conducerea a decis împreună cu Gigi Becali să schimbe strategie în privința transferurilor și să încerce să caute variante și în afara României.
FCSB schimbă strategia! Anunțul lui Mihai Stoica
În ultimii ani, FCSB a obișnuit să transfere cei mai în formă jucători din campionatul intern, mai ales români. Excepție a fost Ngezana, care a fost văzut în perioada când evolua în Africa de Sud.
Gigi Becali l-a dorit cu insistență în această vară pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar s-a lovit de refuzul oficialilor nou-promovatei, care au solicit o sumă mult prea mare.
În același timp, o parte dintre jucătorii transferați de Gigi Becali din Liga 1 nu au confirmat la gruparea roș-albastră, cel mai concludent exemplu fiind Marius Ștefănescu. Acum, Mihai Stoica anunțat o schimbare de strategie în acest sens.
„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că începând din sezonul ăsta, pentru sezonul următor, să ne întoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg și să trimit oameni pe afară să vadă jucători.
Eu i-am spus, la Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un voucher pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran. Nu am ce să văd pe ecran la un jucător, trebuie să merg să îl văd jucând. Sau dacă nu eu, cineva în care am mare încredere.
Și avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul ăsta. Sunt niște piețe interesante. Nu ne vom duce în Africa, în niciun caz. Ce am eu în cap acum, Portugalia și Franța, Ligue 2. Chiar dacă în Ligue 2 sunt salarii mai mari decât la noi, în Superliga”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
