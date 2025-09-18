Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” - Antena Sport

FCSB a încercat în ultimii ani să mizeze pe aducerea de fotbaliști români. Asta a încercat campioana României și pe finalul acestei perioade de mercato, când a insistat mult pentru transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, conducerea a decis împreună cu Gigi Becali să schimbe strategie în privința transferurilor și să încerce să caute variante și în afara României.

FCSB schimbă strategia! Anunțul lui Mihai Stoica

În ultimii ani, FCSB a obișnuit să transfere cei mai în formă jucători din campionatul intern, mai ales români. Excepție a fost Ngezana, care a fost văzut în perioada când evolua în Africa de Sud.

Gigi Becali l-a dorit cu insistență în această vară pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar s-a lovit de refuzul oficialilor nou-promovatei, care au solicit o sumă mult prea mare.

În același timp, o parte dintre jucătorii transferați de Gigi Becali din Liga 1 nu au confirmat la gruparea roș-albastră, cel mai concludent exemplu fiind Marius Ștefănescu. Acum, Mihai Stoica anunțat o schimbare de strategie în acest sens.