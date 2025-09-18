Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”

Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”

Daniel Işvanca Publicat: 18 septembrie 2025, 21:28

Comentarii
Mihai Stoica anunță o schimbare importantă la FCSB: Ne întoarcem la vechile obiceiuri”

Jucătorii celor de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a încercat în ultimii ani să mizeze pe aducerea de fotbaliști români. Asta a încercat campioana României și pe finalul acestei perioade de mercato, când a insistat mult pentru transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, conducerea a decis împreună cu Gigi Becali să schimbe strategie în privința transferurilor și să încerce să caute variante și în afara României.

FCSB schimbă strategia! Anunțul lui Mihai Stoica

În ultimii ani, FCSB a obișnuit să transfere cei mai în formă jucători din campionatul intern, mai ales români. Excepție a fost Ngezana, care a fost văzut în perioada când evolua în Africa de Sud.

Gigi Becali l-a dorit cu insistență în această vară pe Mario Tudose de la FC Argeș, dar s-a lovit de refuzul oficialilor nou-promovatei, care au solicit o sumă mult prea mare.

În același timp, o parte dintre jucătorii transferați de Gigi Becali din Liga 1 nu au confirmat la gruparea roș-albastră, cel mai concludent exemplu fiind Marius Ștefănescu. Acum, Mihai Stoica anunțat o schimbare de strategie în acest sens.

Reclamă
Reclamă

„E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că începând din sezonul ăsta, pentru sezonul următor, să ne întoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg și să trimit oameni pe afară să vadă jucători.

Eu i-am spus, la Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un voucher pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran. Nu am ce să văd pe ecran la un jucător, trebuie să merg să îl văd jucând. Sau dacă nu eu, cineva în care am mare încredere.

Și avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul ăsta. Sunt niște piețe interesante. Nu ne vom duce în Africa, în niciun caz. Ce am eu în cap acum, Portugalia și Franța, Ligue 2. Chiar dacă în Ligue 2 sunt salarii mai mari decât la noi, în Superliga”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieriTactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
Observator
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
23:37
Sporting, demonstrație de forță în Champions League! Campioana din Liga Portugal, 3 goluri în 3 minute
23:26
Mesajul transmis de FRF, după moartea lui Florin Marin
23:20
Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Plâng de când am auzit”
23:05
LIVE SCORENewcastle – Barcelona și Manchester City – Napoli se joacă ACUM! Primele rezultate ale serii de Champions League
23:04
Anghel Iordănescu a reacționat după moartea lui Florin Marin: “O mare pierdere!”
22:43
Florin Marin a murit la 72 de ani!
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Ajax – Inter 0-2. Cristi Chivu, debut cu dreptul în Champions League. Liverpool – Atletico 3-2. Rezultatele serii 5 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 6 Andrei Vlad a reclamat-o pe FCSB la comisii! Suma cerută de fostul jucător al roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”