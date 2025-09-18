Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca - Antena Sport

FCSB trece printr-o perioadă de criză din punct de vedere al rezultatelor, fiind abia pe locul 11 după nouă etape disputate. Campioana României va juca etapa aceasta pe terenul celor de la FC Botoșani, dar cu probleme de lot, așa cum a anunțat Elias Charalambous.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Kiki, unul dintre fotbaliștii aduși de Gigi Becali în vara anului 2024, a cerut să plece, fiind nemulțumit de numărul de minute primite în tot acest timp.

David Kiki vrea să plece de la FCSB

Adus ca variantă înlocuitoare pentru Risto Radunovic, David Kiki nu a prins multe meciuri de când a fost transferat de la Farul Constanța la FCSB. Fundașul stânga ar fi anunțat conducerea roș-albaștrilor că vrea să plece, anunță spotmedia.ro.

El a bifat 248 de minute în total în acest sezon, iar de cele mai multe ori, Alexandru Pantea a fost cel preferat în locul fundașului muntenegrean de la FCSB.

Kiki s-a decis să plece, asta deși mai are contract cu formația antrenată de Elias Charalambous până în vara anului 2027. Cotat la 500.000 de euro, el ar fi interesat să exploreze alte opțiuni în iarnă.