Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: „Asta nu mai e treaba mea” - Antena Sport

Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB s-a plâns de transferurile realizate la formația sa. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a subliniat că a propus un singur jucător, pe Daniel Graovac, despre care susține că „și-a făcut treaba” la FCSB.

De asemenea, Mihai Stoica a transmis că rămâne de văzut cum vor evolua și Andre Duarte și Ofri Arad, cei doi jucători transferați de campioană în această iarnă.

MM Stoica și-a asumat și el vina pentru rezultatele dezastruoase înregistrate de FCSB, în acest start de an. Oficialul campioanei a transmis că nu a reușit să se facă înțeles în privința tinerilor jucători de la formația campioană.

„Probabil – nu probabil, ci cu certitudine – și noi suntem vinovați, și eu sunt vinovat pentru că nu am găsit un mijloc de comunicare cu generația asta.

Probabil diferența de vârstă e mult prea mare, poate de asta nu găsesc o modalitate de a mă face înțeles, dar văd că nici antrenorii, care sunt mult mai tineri decât mine, nu reușesc asta. Am avut discuții peste discuții. Mă refer doar la partea disciplinară, mai departe nu e treaba mea.