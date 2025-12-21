Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB - Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs - Antena Sport

Închide meniul
Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB - Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs

Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB – Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs

Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB – Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 22:52

Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB – Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs

Alex Dobre / Sport Pictures

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a susţinut că giuleştenii au avut un penalty neacordat la derby-ul pe care l-au pierdut cu FCSB.

Foarte supărat fiindcă Rapidul a fost învinsă de rivală, Dobre a transmis că obiectivul alb-vişiniilor este calificarea într-o cupă europeană.

Alex Dobre: “Consider că la Hromada a fost penalty. L-am rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza pe monitor”

“Sunt trist, supărat, nu prea am multe cuvinte să spun, dezamăgitor. Am făcut o primă repriză slabă, în a doua ne-am revenit, am urcat pressing-ul. Se pare că ne-a ieșit, dar nu a fost suficient.

Consider că la Hromada a fost penalty, dar asta este. L-am și rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor… Dar noi cu penalty-urile… nu prea.

FCSB este o echipă care joacă în cupele europene, dar consider că puteam reveni în joc. Cred că i-am dominat spre sfârșit. Sunt trist, dezamăgit, îmi doream victoria foarte mult.

Campionatul este ca un maraton, ai perioade mai bune, mai puțin bune. Vom face un rezumat clar asupra a ce s-a jucat până acum. Sper să arătăm altă față din anul următor, să prindem play-off-ul și să ne ridicăm la standardul suporterilor noștri. Nu pot exprima supărarea pe care o am. Obiectivul nostru este să prindem cupele europene. Dacă câștigăm titlul, este un bonus”, a spus Alex Dobre după meci, pentru digisport.ro.

FCSB – Rapid 2-1. Campioana s-a apropiat la două puncte de play-off

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid, în etapa a 21-a din Liga 1.

Arbitrul Istvan Kovacs a întrerupt jocul de pe Arena Naţională în minutul 8, pentru o petardă aruncată de galeria rapidistă în careul lui Târnovanu, iar campioana a dominat prima parte a derby-ului. Olaru şi-a reglat şutul în minutul 22, fără să producă mare pericol la poarta lui Aioani, pentru ca două minute mai târziu căpitanul roş-albaştrilor să înscrie cu un şut imparabil, după un un-doi cu Bîrligea. Rapid nu a reuşit să “spargă” defensiva gazdelor, iar repriza s-a încheiat cu intervenţia lui Aioani la şutul lui Toma, din minutul 45+2.

Bîrligea a fost aproape de gol în minutul 47, când şutul său a fost deviat de Aioani, iar giuleştenii au avut prima ocazie mare la şutul peste poartă al lui Christensen. Petrila a ratat şi el o şansă mare de gol, trimiţând cu capul pe lângă poartă, în minutul 57. Golul a venit tot la poarta lui Aioani, în minutul 75. La o fază în careul oaspeţilor, Edjouma a trimis în mâna lui Ciobotariu şi, după verificarea VAR, Istvan Kovacs a dictat penalty. A transformat Florin Tănase şi FCSB conducea cu 2-0. Graovac l-a faultat pe Petrila în careu şi Kovacs a dictat penalty şi pentru Rapid, iar Alex Dobre a redus din diferenţă, în minutul 86.

Giuleştenii au cerut penalty la un contact în careu între Şut şi Hromada, dar arbitrul nu a dat nimic în minutul 90+4 şi FCSB – Rapid s-a terminat 2-1.

