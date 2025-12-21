Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB - Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs - Antena Sport

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre (27 de ani), a susţinut că giuleştenii au avut un penalty neacordat la derby-ul pe care l-au pierdut cu FCSB.

Foarte supărat fiindcă Rapidul a fost învinsă de rivală, Dobre a transmis că obiectivul alb-vişiniilor este calificarea într-o cupă europeană.

Alex Dobre: “Consider că la Hromada a fost penalty. L-am rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza pe monitor”

“Sunt trist, supărat, nu prea am multe cuvinte să spun, dezamăgitor. Am făcut o primă repriză slabă, în a doua ne-am revenit, am urcat pressing-ul. Se pare că ne-a ieșit, dar nu a fost suficient.

Consider că la Hromada a fost penalty, dar asta este. L-am și rugat pe Istvan Kovacs să vadă faza la monitor… Dar noi cu penalty-urile… nu prea.

FCSB este o echipă care joacă în cupele europene, dar consider că puteam reveni în joc. Cred că i-am dominat spre sfârșit. Sunt trist, dezamăgit, îmi doream victoria foarte mult.