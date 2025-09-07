Mihai Stoica, noi detalii despre Vlad Chiricheș. Cum mai poate juca la FCSB, după decizia luată de Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre Vlad Chiricheș. După gafa comisă în remiza cu CFR Cluj, Gigi Becali a decis să-l scoată din lot pe veteranul campioanei.

Vlad Chiricheș a fost exclus de pe listele de Liga 1 și de Europa League, Gigi Becali fiind dispus însă să-i ofere o poziție în cadrul conducerii clubului.

Mihai Stoica, noi detalii despre Vlad Chiricheș

Mihai Stoica a declarat că singura modalitate prin care Vlad Chiricheș ar mai putea juca la FCSB este ca Gigi Becali să se răzgândească. În locul lui Chiricheș, pe listele de Liga 1 și de Europa League ale campioanei ar urma să fie trecut Joyskim Dawa, cel care încă nu este refăcut complet după accidentare.

„Dacă nu se schimbă nimic până mâine, nu va fi pe listă. Să se răzgândească patronul. Dacă intră Dawa, trebuie să iasă cineva.

Tudose intra pe lista B, unde singurul criteriu este vârsta. Pe lista B intră toţi jucătorii născuţi după 1 ianuarie 2004. La UEFA, pot intra fără număr doar jucătorii născuţi după 1 ianuarie 2004 formaţi de club, care au doi ani la club. Avem trei, că a plecat Perianu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.