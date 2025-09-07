Mihai Stoica, noi detalii despre Vlad Chiricheș. Cum mai poate juca la FCSB, după decizia luată de Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit noi detalii despre Vlad Chiricheș. După gafa comisă în remiza cu CFR Cluj, Gigi Becali a decis să-l scoată din lot pe veteranul campioanei.
Vlad Chiricheș a fost exclus de pe listele de Liga 1 și de Europa League, Gigi Becali fiind dispus însă să-i ofere o poziție în cadrul conducerii clubului.
Mihai Stoica, noi detalii despre Vlad Chiricheș
Mihai Stoica a declarat că singura modalitate prin care Vlad Chiricheș ar mai putea juca la FCSB este ca Gigi Becali să se răzgândească. În locul lui Chiricheș, pe listele de Liga 1 și de Europa League ale campioanei ar urma să fie trecut Joyskim Dawa, cel care încă nu este refăcut complet după accidentare.
„Dacă nu se schimbă nimic până mâine, nu va fi pe listă. Să se răzgândească patronul. Dacă intră Dawa, trebuie să iasă cineva.
Tudose intra pe lista B, unde singurul criteriu este vârsta. Pe lista B intră toţi jucătorii născuţi după 1 ianuarie 2004. La UEFA, pot intra fără număr doar jucătorii născuţi după 1 ianuarie 2004 formaţi de club, care au doi ani la club. Avem trei, că a plecat Perianu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ce a spus Gigi Becali despre Vlad Chiricheș
Becali a spus că, ruşinat de situaţie, nu va purta nicio discuţie cu Vlad Chiricheş. Becali i-a transmis la TV lui Chiricheş că poate renunţa la cariera de fotbalist şi să ocupe o funcţie în cadrul clubului FCSB. Becali avea şi în trecut acelaşi mesaj în legătură cu Chiricheş, dar mai apoi i-a prelungit contractul şi l-a lăudat.
“Face ce vrea el. Eu contractul îl respect. Dacă vrea să rămână, să rămână, dar noi trebuie să respectăm echipa. Noi nu putem încurca echipa. I-am spus lui MM că mi-e rușine să vorbesc cu el. Chiricheș e altceva, e alt om, nu poți să vorbești cu el așa… E un om respectabil, am făcut niște lucruri mari cu el. Dar el nu mai poate să joace”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.
În minutul 19 al derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2, Damjan Djokovic a deschis scorul cu o lovitură de cap, chiar de lângă Chiricheş. După doar zece minute, Becali decidea schimbarea lui Chiricheş cu Darius Olaru. Fostul jucător al naţionalei a zâmbit amar în momentul în care a fost înlocuit atât de devreme.
