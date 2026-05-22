Lovitură teribilă pentru Siyabonga Ngezana! Nu a prins lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial

Siyabonga Ngezana a sperat până în ultimul moment că va prinde lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial din 2026, ce se va desfăşura în SUA, Canada şi Mexic şi ce va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Fundaşul de la FCSB nu a prins nici lotul preliminar de 32 anunţat cu câteva ore în urmă de selecţionerul Hugo Broos. Bafaba Bafana se află la prima prezenţă la un Mondial, după o pauză de 16 ani.
Siyabonga Ngezana, OUT de la Campionatul Mondial 2026
Ngezana a refuzat o operaţie în urma accidentării la menisc, acesta fiind probabil unul dintre motivele pentru care Broos nu l-a convocat pentru World Cup 2026.
2.6 milioane de euro este cota lui Ngezana, potrivit transfermarkt.com. Fundaşul central a revenit în echipa FCSB-ului la înfrângerea, 0-2, a roş-albaştrilor, din deplasare, cu Hermannstadt.
Lotul Africii de Sud
Portari: Ronwen Williams, Ricardo Goss, Sipho Chaine, Brandon Peterson
Fundaşi: Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Thabiso Monyane, Thabang Matuludi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane, Ime Okon, Samukele Kabini
Mbekezeli Mbokazi
Mijlocaşi: Teboho Mokoena, Jayden Adams, Brooklyn Poggenpoel, Lebohang Maboe, Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole
Atacanţi: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane, Patrick Maswanganyi, Kamogelo Sebelebele, Thapelo Morena, Thapelo Maseko
