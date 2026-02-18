Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?” - Antena Sport

Mihai Stoica s-a declarat surprins de imaginile cu Cristi Chivu, de dinaintea meciului Bodo/Glimt – Inter, din prima manșă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a inspectat gazonul sintetic din Norvegia, care nu se prezintă în cele mai bune condiții.

Cristi Chivu a fost surprins în timp ce examina marginile terenului, în care gazonul prezenta mai multe cute. Antrenorul român încerca să le calce, pentru a nu mai fi vizibile și pentru a nu exista riscul ca jucătorii săi să fie încurcați, în timpul meciului.

Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League

Mihai Stoica a văzut și el cum se prezintă gazonul, înainte de Bodo/Glimt – Inter. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a declarat șocat de faptul că UEFA le permite norvegienilor să dispute partide pe o astfel de suprafață de joc.

„Uite-te și tu ce cute are acolo. Asta e de Champions League? E normal așa ceva? Aia e carpetă de la căminul cultural, nu există așa ceva. Pe bune, nu e normal așa ceva. Ăsta nu e teren de Champions League. E ca la așternut, tragi dintr-o parte se duce în cealaltă. Nu e normal. Asta e o chestie pe care chiar am ridicat-o, am vorbit cu delegați.

Clima din Norvegia nu este mult mai rea decât în Marea Britanie. Ăsta nu e teren de fotbal. Cum era gazonul la Aberdeen, Doamne! Fenomenal. Hibrid, dar fenomenal. Am jucat noi la Stavanger, aveai impresia că e dat cu verde bitumul. La Nordsjaelland la fel. Nu e normal”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, înainte de Bodo/Glimt – Inter.