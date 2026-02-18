Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?”

Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: „E normal așa ceva?”

Viviana Moraru Publicat: 18 februarie 2026, 20:51

Comentarii
Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League: E normal așa ceva?”

Mihai Stoica, la finalul unui meci al FCSB-ului/ Sport Pictures

Mihai Stoica s-a declarat surprins de imaginile cu Cristi Chivu, de dinaintea meciului Bodo/Glimt – Inter, din prima manșă a confruntării din play-off-ul pentru optimile Champions League. Antrenorul român a inspectat gazonul sintetic din Norvegia, care nu se prezintă în cele mai bune condiții. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Chivu a fost surprins în timp ce examina marginile terenului, în care gazonul prezenta mai multe cute. Antrenorul român încerca să le calce, pentru a nu mai fi vizibile și pentru a nu exista riscul ca jucătorii săi să fie încurcați, în timpul meciului. 

Mihai Stoica, șocat când a văzut imaginile cu Cristi Chivu în Champions League 

Mihai Stoica a văzut și el cum se prezintă gazonul, înainte de Bodo/Glimt – Inter. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a declarat șocat de faptul că UEFA le permite norvegienilor să dispute partide pe o astfel de suprafață de joc. 

„Uite-te și tu ce cute are acolo. Asta e de Champions League? E normal așa ceva? Aia e carpetă de la căminul cultural, nu există așa ceva. Pe bune, nu e normal așa ceva. Ăsta nu e teren de Champions League. E ca la așternut, tragi dintr-o parte se duce în cealaltă. Nu e normal. Asta e o chestie pe care chiar am ridicat-o, am vorbit cu delegați. 

Clima din Norvegia nu este mult mai rea decât în Marea Britanie. Ăsta nu e teren de fotbal. Cum era gazonul la Aberdeen, Doamne! Fenomenal. Hibrid, dar fenomenal. Am jucat noi la Stavanger, aveai impresia că e dat cu verde bitumul. La Nordsjaelland la fel. Nu e normal”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, înainte de Bodo/Glimt – Inter. 

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Observator
Întreținerea primită la un apartament cu 3 camere, după ce 25 de zile nu a avut apă caldă și căldură
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
Fanatik.ro
Limba română, propusă ca materie de studiu şi examen în şcolile din Marea Britanie. Istoric: „Este a treia cea mai vorbită din Regatul Unit”
22:41
Kyrie Irving, starul lui Dallas Mavericks, va rata tot restul sezonului
22:27
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
22:02
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Dubai. Înfrângere în două seturi cu o adversară cu 15 ani mai tânără
22:00
VIDEOAl Nassr – Arkadag 1-0. Echipa lui Cristiano Ronaldo s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor Asiei 2
22:00
LIVE SCOREBodo/Glimt – Inter 1-1. Cristi Chivu luptă pentru optimile Ligii Campionilor. Newcastle, 6 goluri cu Qarabag
21:47
„Sincer, nu mi se pare…”. Marius Lăcătuș a reacționat, după ce Cristiano Bergodi a primit suspendarea minimă
Vezi toate știrile
1 N-a stat pe gânduri! Jucătorul care a fost dorit de Rapid şi Craiova, dar a semnat cu FCSB 2 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 3 Ce suspendări au primit Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, după scandalul uriaș din CFR Cluj – U Cluj 4 Foto“Plătesc ca să concurez pentru România!” Julia Sauter muncea la o firmă de catering. Cum le-a cerut ajutor românilor 5 FotoAntrenorul părăsit de Julia Sauter înainte de JO a răbufnit: “Portdrapel care nu ştie un cuvânt în română” 6 Ce transfer mai face CFR Cluj, pentru lupta infernală de pe final de sezon
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – CordeaPrima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea