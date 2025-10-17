Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus - FCSB. Decizia luată de campioni în privinţa echipei de start - Antena Sport

Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB, partida din etapa a 13-a din Liga 1. Meciul se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, şi va fi în format live text pe as.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

FCSB are nevoie de victorie, ţinând cont de startul dezastruos de sezon din Liga 1. Campioana are doar 13 puncte, fiind pe locul 12, însă s-ar putea apropia de play-off cu un succes în faţa nou-promovatei.

Mihai Stoica se teme înainte de Metaloglobus – FCSB

Mihai Stoica s-a declarat a fi precaut înaintea duelului şi a amintit de faptul că FCSB s-a încurcat, în acest sezon, şi cu cealaltă nou-promovată. În etapa a 9-a, campioana a remizat cu Csikszereda, scor 1-1.

Totodată, oficialul roş-albaştrilor a transmis că niciun titular nu va fi menajat pentru partida cu Metaloglobus, chiar dacă joi campionii vor întâlni Bologna, în etapa a treia a grupei de Europa League.

“Chestia asta… eu refuz să particip la discuții la care o temă este: «Aaa, păi, ce, nici cu Metaloglobus?» Păi, nici cu Metaloglobus, nici cu Csikszereda… și cu Csikszereda am făcut egal.