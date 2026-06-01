A câştigat UEFA Champions League, dar Gigi Becali nu l-a vrut. Dezvăluirea lui Mihai Stoica

Primul nume pe lista lui Mihai Stoica nu a fost Marius Baciu! El l-a dorit la echipă pe Daniele Bonera, dar Gigi Becali s-a opus. Astfel, pa banca tehnică a echipei a fost numit Marius Baciu, o decizie care până la urmă s-a dovedit inspirată, în contextul în care echipa s-a calificat în Conference League.

Mihai Stoica a dezvăluit cum Marius Baciu a devenit favorit.

”Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă era al lui Daniele Bonera”, a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Fostul internațional italian a fost pe lista celor de la FCSB, dar Becali a preferat să meargă pe mâna unui tehnician român. Bonera a făcut parte din staff-ul lui Stefano Pioli (60 de ani) și Marco Giampaolo (58 de ani) la AC Milan (2019-2024). Ulterior, a pregătit echipa de tineret a „rossonerilor”. Acum el se află în vizorul altei echipe româneşti.

Daniele Bonera ar putea ajunge la Corvinul Hunedoara

Cei de la Tuttomercatoweb vorbesc despre viitorul lui Daniele Bonera. Cel care a luat titlul cu AC Milan ca secund ar putea să vină în România, scriu italienii, într-o mutare extrem de surprinzătoare.