A câştigat UEFA Champions League, dar Gigi Becali nu l-a vrut. Dezvăluirea lui Mihai Stoica

Primul nume pe lista lui Mihai Stoica nu a fost Marius Baciu! El l-a dorit la echipă pe Daniele Bonera, dar Gigi Becali s-a opus. Astfel, pa banca tehnică a echipei a fost numit Marius Baciu, o decizie care până la urmă s-a dovedit inspirată, în contextul în care echipa s-a calificat în Conference League.
Mihai Stoica a dezvăluit cum Marius Baciu a devenit favorit.
”Eu am avut altă variantă. Am vrut antrenor străin din multe motive. Primul nume de pe listă era al lui Daniele Bonera”, a declarat Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.
Fostul internațional italian a fost pe lista celor de la FCSB, dar Becali a preferat să meargă pe mâna unui tehnician român. Bonera a făcut parte din staff-ul lui Stefano Pioli (60 de ani) și Marco Giampaolo (58 de ani) la AC Milan (2019-2024). Ulterior, a pregătit echipa de tineret a „rossonerilor”. Acum el se află în vizorul altei echipe româneşti.
Daniele Bonera ar putea ajunge la Corvinul Hunedoara
Cei de la Tuttomercatoweb vorbesc despre viitorul lui Daniele Bonera. Cel care a luat titlul cu AC Milan ca secund ar putea să vină în România, scriu italienii, într-o mutare extrem de surprinzătoare.
Acesta ar putea să ajungă la Corvinul Hunedoara, în locul lui Florin Maxim, notează italienii. Există însă interes şi discuţii inclusiv din peninsulă, de la mai mult echipe, însă varianta surprinzătoare apărută din România este neaşteptată, pentru că Florin Maxim a declarat că o să continue pe banca grupării hunedorene şi în Liga 1.
- FC Voluntari – Hermannstadt 0-0. Returul barajului pentru promovare/menținere în Liga 1
- Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!
- Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng
- Dinamo încearcă marea lovitură: negociază cu internaţionalul român de mai multe luni
- Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj