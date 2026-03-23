Mihai Stoica, uimit de ce a făcut Ionuţ Radu înainte de Turcia – România: “Mi se pare ciudat”. Sugestia oficialului FCSB

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a comentat accidentarea lui Ionuţ Radu, suferită în partida dintre Celta Vigo şi Alaves. Portarul de 28 de ani va rata astfel meciul crucial de joi seară, dintre Turcia şi România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

Accidentarea lui Ionuţ Radu reprezintă o adevărată lovitură pentru Mircea Lucescu şi naţionala României. În locul acestuia a fost chemat de urgenţă Laurenţiu Popescu, portarul Universităţii Craiova.

Mihai Stoica, uimit de ce a făcut Ionuţ Radu înainte de Turcia – România

Mihai Stoica nu poate înţelege însă cum Radu a putut să termine meciul, chiar şi după ce s-a accidentat, dar imediat după fluierul final nu a mai putut călca şi a avut nevoie de ajutorul celor din staff pentru a ajunge la vestiare.

Oficialul roş-albaştrilor a vorbit şi despre posibilitatea ca Marijana Kovacevic să îl poată vindeca pe portar într-un timp scurt, dacă ruptura nu este mare, dar este nevoie de acceptul celor de la Celta Vigo şi a lui Mircea Lucescu. “Il Luce” nu ar fi însă fan al acestor proceduri:

“Oricum e ciudat ce face Ionuţ Radu, dacă are ruptură la final de meci, că nu poate să pună piciorul jos, el cu un minut înainte era in aceeaşi situaţie, că nu s-a întâmplat în ultimele secunde, nu s-a agravat în ultimele secunde, el în poartă stătea accidentat.