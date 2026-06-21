Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferurile pregătite de FCSB! Ce a spus despre Denis Drăguș și Florinel Coman

După ce transferul lui Anderson Ceara a picat, FCSB încearcă să își continue campania de transferuri a verii, pentru a evita dezastrul din sezonul precedent, când a jucat în premieră în play-out.

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Mihai Stoica a adus ultimele vești despre achizițiile pregătite de echipa antrenată de Marius Baciu și a comentat și posibilele veniri ale lui Florinel Coman și Denis Drăguș.

Mihai Stsoica: „Suntem în mare criză de timp”

Mihai Stoica a intrat în panică înainte de începerea noului sezon, asta pentru că gruparea roș-albastră nu a oficializat numărul de transferuri promise de Gigi Becali.

Oficialul FCSB a vorbit despre campania de achiziții care continuă și a explicat și care sunt situațiile lui Florinel Coman și Denis Drăguș, ambii doriți de patron.

„Nouă ne mai trebuie patru jucători buni, nu de completare a lotului. Suntem în mare criză de timp. Noi putem aduce orice jucători liber, dar jucătorii liberi sunt slabi. Sau devin liberi cei care cer foarte mulți bani, un milion la semnătură.