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Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferurile pregătite de FCSB! Ce a spus despre Denis Drăguș și Florinel Coman

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 10:19

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Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferurile pregătite de FCSB! Ce a spus despre Denis Drăguș și Florinel Coman

Mihai Stoica / Profimedia

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După ce transferul lui Anderson Ceara a picat, FCSB încearcă să își continue campania de transferuri a verii, pentru a evita dezastrul din sezonul precedent, când a jucat în premieră în play-out.

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Mihai Stoica a adus ultimele vești despre achizițiile pregătite de echipa antrenată de Marius Baciu și a comentat și posibilele veniri ale lui Florinel Coman și Denis Drăguș.

Mihai Stsoica: „Suntem în mare criză de timp”

Mihai Stoica a intrat în panică înainte de începerea noului sezon, asta pentru că gruparea roș-albastră nu a oficializat numărul de transferuri promise de Gigi Becali.

Oficialul FCSB a vorbit despre campania de achiziții care continuă și a explicat și care sunt situațiile lui Florinel Coman și Denis Drăguș, ambii doriți de patron.

„Nouă ne mai trebuie patru jucători buni, nu de completare a lotului. Suntem în mare criză de timp. Noi putem aduce orice jucători liber, dar jucătorii liberi sunt slabi. Sau devin liberi cei care cer foarte mulți bani, un milion la semnătură.

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În momentul în care vine un fotbalist care vrea 500.000 de euro salariu, jucător extracomunitar, efortul financiar e de 850.000. Pentru 500.000, un atacant trebuie să fie ca Daniel Bîrligea în primul an.

Dacă Gigi zice ‘fac orice efort să-l iau pe Drăguș’, nu mai e treaba mea. Ai putea să joci cu doi atacanți care ar putea să fie titularii naționalei, Drăguș și Bîrligea. Pe Bîrligea s-au plătit 3 milioane, Drăguș ar veni gratis. Bîrligea avea salariu mic la CFR, la noi e foarte mare”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Mihai Stoica: „Eu mi-aș dori să vină și Coman”

„N-am absolut nicio idee despre șansele venirii lui Drăguș. Gigi zice că da. Eu nu știu ce să spun. Eu mi-aș dori să vină și Coman, chiar dacă nu sunt foarte mare amator de reveniri. Coman e un jucător și un om special.

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Coman dacă ar veni ar juca atacant, ca la națională. Deci am juca cu doi dintre Coman, Drăguș și Bîrligea. Nu cred, acolo e impresar Pastorello, care are multe relații. Și dacă ar veni, ar veni în august.

Am ajuns la un nivel la care știu foarte mulți jucători din Europa. Foarte mulți, nu doar pe ăștia mari de-i vedem la televizor. Lista e foarte lungă, sunt foarte diferiți. Eu știu ce vrea Gigi, dar ăia pe care îi vrea el sunt extrem de scumpi. Până la urmă, tot o să luăm.

În august, dacă nu se face transferul la altă echipă al atacantului pe care îl vrem, îl aducem noi. Să dăm 2 milioane acum în loc să dăm 800.000 în august? Sper să se știe la Drăguș cât mai repede”, a mai declarat acesta.

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