Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic” - Antena Sport

Rapidul a avut parte de un meci dificil pe teren propriu, contra nou promovatei Metaloglobus, dar în cele din urmă golul marcat de Alex Dobre a salvat situația.

Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a urcat pe prima poziție în clasament, dar jocul nu a convins, oaspeții având câteva situații importante la poarta lui Aioani.

Mihai Teja cere întăriri la Metaloglobus

Rapid București a urcat pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul cu 1-0 în fața celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre, golgheterul formației alb-vișinii, a înscris unicul gol al partidei.

Fără întăriri venite în această iarnă, echipa lui Mihai Teja și-a jucat șansa, dar experiența jucătorilor și-a spus cuvântul. La flash-interviu, tehnicianul s-a plâns de lipsa soluțiilor ofensive.

„Rămânem cu amărăciunea înfrângerii. E același scenariu, jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna. Asta e, nu avem forță în atac, nu avem atacanți. Dragoș se bate, noi jucăm cu doi mijlocași laterali în atac. Nu avem atacanți.