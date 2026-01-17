Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic"

Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic"

Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: „Același scenariu. Nu avem nimic”

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 22:35

Mihai Teja nu a mai rezistat, după eșecul cu Rapid: Același scenariu. Nu avem nimic”

Mihai Teja / SPORT PICTURES

Rapidul a avut parte de un meci dificil pe teren propriu, contra nou promovatei Metaloglobus, dar în cele din urmă golul marcat de Alex Dobre a salvat situația.

Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a urcat pe prima poziție în clasament, dar jocul nu a convins, oaspeții având câteva situații importante la poarta lui Aioani.

Mihai Teja cere întăriri la Metaloglobus

Rapid București a urcat pe prima poziție în clasamentul Ligii 1, după succesul cu 1-0 în fața celor de la Metaloglobus București. Alex Dobre, golgheterul formației alb-vișinii, a înscris unicul gol al partidei.

Fără întăriri venite în această iarnă, echipa lui Mihai Teja și-a jucat șansa, dar experiența jucătorilor și-a spus cuvântul. La flash-interviu, tehnicianul s-a plâns de lipsa soluțiilor ofensive.

„Rămânem cu amărăciunea înfrângerii. E același scenariu, jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna. Asta e, nu avem forță în atac, nu avem atacanți. Dragoș se bate, noi jucăm cu doi mijlocași laterali în atac. Nu avem atacanți. 

În ultimele minute am jucat cu 5 underi în teren. Cred că trebuie să ne premieze să ne dea dublu. Nu avem atacanți și dacă nu avem forță în atac nu poți să câștigi meciurile”.

Mihai Teja: „Avem nevoie de forță”

„E greu, a plecat Ubbink, a plecat Tarek, era un fundaș care s-a acomodat. Vin, pleacă, asta e situația. Dacă sunt în fața dumneavoastră, eu îmi asum. Cine să-și asume? Eu vreau, încerc, băieții încearcă și ei. Nu am ce să le cer, băieții ăștia sunt extraordinari, chiar dacă suntem pe ultimul loc. 

Nu suntem în negocieri cu nimeni, nu avem niciun atacant pe listă, nu avem nimic. Noi am venit să câștigăm și am arătat asta și după ce am luat golul. Nu e ușor să joci cu 5 underi, e foarte greu. Mulți jucători arată că au valoare, dar avem nevoie de forță”, a declarat Mihai Teja, potrivit digisport.ro.

1 Prima "victimă" a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: "Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva" 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: "Nu o să le stea nimeni în cale" 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut" 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi" 5 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: "Va fi sfânt! Rămâne în istorie"
