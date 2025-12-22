Mircea Lucescu, vizită de urgenţă la Genoa pentru Nicolae Stanciu. Anunţ clar despre transferul la Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, vizită de urgenţă la Genoa pentru Nicolae Stanciu. Anunţ clar despre transferul la Rapid

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 11:16

Mircea Lucescu şi Nicolae Stanciu/ Colaj Profimedia

Mircea Lucescu a mers în vizită la Genoa pentru a se interesa de situaţia lui Nicolae Stanciu. Căpitanul naţionalei a ajuns rezervă la formaţia din Serie A, selecţionerul fiind astfel îngrijorat având în vedere barajului României cu Turcia din martie.

Mircea Lucescu a discutat cu antrenorul celor de la Genoa, Daniele De Rossi, cât şi cu directorul sportiv. Selecţionerul a discutat ulterior şi cu Nicolae Stanciu, cel care a bifat ultimul meci pentru “grifoni” în Serie A la finalul lunii septembrie.

Robert Niţă a dezvăluit toate aceste lucruri, mărturisind că Mircea Lucescu este “cheia” pentru un posibil transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid. Fostul jucător este de părere că selecţionerul ar putea interveni pentru a-l convinge pe căpitanul naţionalei să revină în fotbalul românesc.

“Domnul Lucescu a fost la Genoa, a vorbit cu antreorul, cu Stanciu. Dacă s-ar pune problema unui împrumut la Rapid, el va avea un mare cuvânt de spus, dacă vorbeşte cu Stanciu. A vorbit cu Rossi la Genoa, cu noul director sportiv.

Rossi e mulţumit de Stanciu, chiar dacă nu i-a dat minute. Dar el are nevoie de meciuri, Rapid e o echipă care se bate la campionat, ar fi aici meci de meci. Cheia e la Mircea Lucescu, să-l convingă să meargă undeva, la Rapid. Mai ales că cele două cluburi au acelaşi patron”, a declarat Robert Niţă, conform fanatik.ro.

Nicolae Stanciu are un salariu de 1,5 milioane de euro la Genoa, el semnând cu “grifonii” în vară. Mijlocaşul de 32 de ani a fost accidentat în toamnă, iar după revenire, a evoluat într-un singur meci, cel din Cupa Italiei, cu Atalanta.

