Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului.

Karim Benzema a avut parte de un debut de excepție pentru noua sa formație, reușind să marcheze o triplă (min. 31, min. 60 și min. 64). În final, Şumudică a pierdut cu 6-0. Benzema a făcut un gest de fair-play la final de meci şi a mers la Marius Şumudică, pe care l-a consolat după eşec. Cei doi s-au întreţinut momente bune, relaxaţi.

Totuşi situaţia lui Şumudică la Al-Okhdood tinde să devină complicată. De la venirea lui la echipă, Al-Okhdood a reuşit o singură victorie.

