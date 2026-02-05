Benzema l-a consolat pe Şumudică după ce i-a dat trei goluri - Antena Sport

Marius Șumudică a suferit cel mai drastic eșec de când a fost instalat pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa condusă de tehnicianul român a fost călcată în picioare de Al-Hilal, una dintre pretendentele la câștigarea titlului.
Karim Benzema a avut parte de un debut de excepție pentru noua sa formație, reușind să marcheze o triplă (min. 31, min. 60 și min. 64). În final, Şumudică a pierdut cu 6-0. Benzema a făcut un gest de fair-play la final de meci şi a mers la Marius Şumudică, pe care l-a consolat după eşec. Cei doi s-au întreţinut momente bune, relaxaţi.
Totuşi situaţia lui Şumudică la Al-Okhdood tinde să devină complicată. De la venirea lui la echipă, Al-Okhdood a reuşit o singură victorie.
🔵🎥-
بنزيما مع سوموديكا مدرب الاخدود بعد نهاية المباراة 💙💙💙 #الهلال_الاخدود pic.twitter.com/336ZvO8gAP
— المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) February 5, 2026
