Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: "Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată" - Antena Sport

Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: "Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată"

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: “Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată”

Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: “Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată”

Publicat: 31 august 2025, 21:57

Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Mirel Rădoi a avut un discurs furibund la conferinţa de presă de după Botoşani – Universitatea Craiova, meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul a avut o reacţie dură cu privire la condiţiile de la stadionul moldovenilor.



Rădoi s-a plâns de faptul că jucătorilor lui nu li s-a oferit nici minimul necesar pentru desfăşurarea partidei. El a recunoscut că îşi dorea ca meciul să se termine cât mai repede.

Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

După ce a răbufnit la flash-interviu, Mirel Rădoi şi-a continuat atacul şi în timpul conferinţei de presă. El a subliniat că a fost şocat de ceea ce a văzut la stadionul moldovenilor.

“După ce am ajuns la stadion, acceptam şi acel 0-0, doar să se termine meciul odată şi să plecăm. N-am crezut că în 2025 mai poţi găsi aşa ceva la un stadion din România, după ce s-a întâmplat la Clinceni. Viaţa ne oferă surprize. Intraţi să vedeţi tot ce e aici, la tot ce e aici!

Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025. S-a stricat şi aerul, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută. Din păcate, pentru mine… poate pentru altcineva, nu. De asta zic că acceptam şi 0-0, doar să plecăm de aici”, a spus Mirel Rădoi, după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1.

Universitatea Craiova rămâne neînvinsă, după remiza cu Botoşani

Prima repriză a meciului care opune cele mai bune ofensive din Superligă s-a terminat fără gol marcat. Partida de la Botoşani a avut un ritm bun, însă marile ocazii s-au lăsat aşteptate. Nsimba a plecat în sprint şi a avut un şut bun, respins în corner, în minutul 21, iar Anestis a apărat incredibil la Creţu, în minutul 27.

Scorul a fost deschis de olteni, în minutul 63, când Nsimba a asigurat assistul, iar Cicâldău şi-a continuat seria bună înscriind în poarta lui Anestis. Minutul 72 a adus egalarea, după ce Dumiter a insistat la o minge, în careu, a trimis-o spre poartă, dar golul a fost al lui Ongenda, ultimul care a atins mingea înainte să intre în plasă. Până la final nu s-a mai înscris, deşi craiovenii au forţat victoria, iar FC Botoşani – Universitatea Craiova s-a încheiat 1-1.

