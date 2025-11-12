Mirel Rădoi, la FCSB! Lovitura încercată de Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi, la FCSB! Lovitura încercată de Gigi Becali

Mirel Rădoi, la FCSB! Lovitura încercată de Gigi Becali

Mirel Rădoi, la FCSB! Lovitura încercată de Gigi Becali

Publicat: 12 noiembrie 2025, 20:52

Mirel Rădoi, la FCSB! Lovitura încercată de Gigi Becali

Mirel Rădoi şi Gigi Becali / Hepta

Gigi Becali (67 de ani) vorbea, în glumă, despre aducerea finului său, Mirel Rădoi, la FCSB, după ce acesta a demisionat de la Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1. El a obţinut calificarea cu echipa olteană în grupa principală Conference League, reuşind şi prima victorie, cu Rapid Viena, în deplasare, înainte de a pleca. Ultimul meci la care Mirel Rădoi a stat pe bancă a fost 1-2 cu UTA, pe Ion Oblemenco.

Potrivit sport.ro, Gigi Becali analizează numirea lui Mirel Rădoi în funcţia de director tehnic la FCSB. Dacă mişcarea se va concretiza, Mirel Rădoi ar fi la FCSB, ierarhic, peste antrenorii Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Gigi Becali l-ar putea aduce pe Mirel Rădoi la FCSB ca director tehnic

Mirel Rădoi a fost în trecut jucător la echipa lui Gigi Becali. El a făcut parte din UEFAntasticii echipei lui Becali, care au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 2005-2006.

După ce a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova, Gigi Becali a lansat imediat, în glumă, ipoteza venirii finului său la FCSB. În trecut Rădoi a antrenat echipa lui Gigi Becali.

“Lasă că poate îl iau eu pe Rădoi! La mine vine, iar a doua zi își dă demisia! Nu îl iau, că mă cert cu el. E finul meu, nu mă gândesc să-l iau. Ce fac, mă cert cu finul meu pentru fotbal? Ce, sunt nebun?”, declara Gigi Becali pentru fanatik.ro.

“Personajul secundar a murit” Mesajul de despărţire al lui Rădoi, după ce Craiova a prezentat noul antrenor

Mirel Rădoi (44 de ani) şi-a luat rămas-bun de la Universitatea Craiova, într-un mesaj postat pe contul său de Instagram după ce oltenii l-au prezentat oficial pe noul tehnician al echipei.

“Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele.

Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușmanAnalist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI.

‘Filmul’ ȘTIINȚA CAMPIOANA trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii +suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Mirel Rădoi pe Instagram.

 

