Mirel Rădoi, la FCSB! Lovitura încercată de Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) vorbea, în glumă, despre aducerea finului său, Mirel Rădoi, la FCSB, după ce acesta a demisionat de la Universitatea Craiova.

Mirel Rădoi a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1. El a obţinut calificarea cu echipa olteană în grupa principală Conference League, reuşind şi prima victorie, cu Rapid Viena, în deplasare, înainte de a pleca. Ultimul meci la care Mirel Rădoi a stat pe bancă a fost 1-2 cu UTA, pe Ion Oblemenco.

Potrivit sport.ro, Gigi Becali analizează numirea lui Mirel Rădoi în funcţia de director tehnic la FCSB. Dacă mişcarea se va concretiza, Mirel Rădoi ar fi la FCSB, ierarhic, peste antrenorii Elias Charalambous şi Mihai Pintilii.

Gigi Becali l-ar putea aduce pe Mirel Rădoi la FCSB ca director tehnic

Mirel Rădoi a fost în trecut jucător la echipa lui Gigi Becali. El a făcut parte din UEFAntasticii echipei lui Becali, care au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 2005-2006.

După ce a aflat de plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova, Gigi Becali a lansat imediat, în glumă, ipoteza venirii finului său la FCSB. În trecut Rădoi a antrenat echipa lui Gigi Becali.