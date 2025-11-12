"Personajul secundar a murit" Mesajul de despărţire al lui Rădoi, după ce Craiova a prezentat noul antrenor - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) şi-a luat rămas-bun de la Universitatea Craiova, într-un mesaj postat pe contul său de Instagram după ce oltenii l-au prezentat oficial pe noul tehnician al echipei.

Rădoi a ales să demisioneze de la Universitatea Craiova după înfrângerea cu UTA. El a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1, cu 29 de puncte. Rădoi a calificat-o în premieră pe Universitatea Craiova într-o grupă europeană, Conference League, după schimbarea formatului competiţiilor fotbalistice europene.

Mirel Rădoi, mesajul prin care s-a despărţit de Universitatea Craiova

“Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele.

Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI.

‘Filmul’ ȘTIINȚA CAMPIOANA trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii +suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Mirel Rădoi pe Instagram.