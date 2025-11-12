"Personajul secundar a murit" Mesajul de despărţire al lui Rădoi, după ce Craiova a prezentat noul antrenor - Antena Sport

Mirel Rădoi (44 de ani) şi-a luat rămas-bun de la Universitatea Craiova, într-un mesaj postat pe contul său de Instagram după ce oltenii l-au prezentat oficial pe noul tehnician al echipei.
Rădoi a ales să demisioneze de la Universitatea Craiova după înfrângerea cu UTA. El a lăsat-o pe Craiova pe locul 4 în Liga 1, cu 29 de puncte. Rădoi a calificat-o în premieră pe Universitatea Craiova într-o grupă europeană, Conference League, după schimbarea formatului competiţiilor fotbalistice europene.
Mirel Rădoi, mesajul prin care s-a despărţit de Universitatea Craiova
“Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele.
Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI.
‘Filmul’ ȘTIINȚA CAMPIOANA trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii +suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Mirel Rădoi pe Instagram.
OFICIAL | Filipe Coelho e noul antrenor al Universităţii Craiova! Cine e înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Universitatea Craiova l-a anunţat oficial pe noul antrenor al echipei. Este vorba de portughezul Filipe Coelho (45 de ani). El îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, care a părăsit formaţia patronată de Mihai Rotaru.
Coelho le-a pregătit în trecut pe Leixoes şi Casa Pia, formaţii portugheze.
“OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!
Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!
Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, a transmis Universitatea Craiova, pe Facebook.
