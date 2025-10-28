Mirel Rădoi, ședință de urgență la Universitatea Craiova. Ce se întâmplă după scandalul cu suporterii - Antena Sport

Mirel Rădoi a luat decizia de a face o ședință de urgență cu suporterii Universității Craiova, după scandalul de la finalul ultimei partide. Oltenii s-au încurcat cu nou-promovata Metaloglobus, scor 0-0, în runda a 14-a din Liga 1.

Fanii care au făcut deplasarea la Clinceni au răbufnit la finalul partidei, totul după ce Nicușor Bancu le-a răspuns. Ei s-au declarat nemulțumiți de rezultatele înregistrate de echipă, care a bifat o singură victorie în ultimele cinci meciuri.

Mirel Rădoi, ședință de urgență la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește de duelul cu Sănătatea Cluj, din prima etapă a grupelor Cupei României. Înaintea meciului de miercuri, Mirel Rădoi va efectua un antrenament la echipa sa.

Conform fanatik.ro, antrenorul oltenilor a decis să discute și cu suporterii echipei, după cele întâmplate la finalul meciului cu Metaloglobus. Ședința dintre Rădoi și fani va avea loc în această după-amiază, la baza echipei.

După meciul de la Clinceni, fanii au răbufnit și la adresa lui Mirel Rădoi, criticându-l pentru schimbările dese realizate în primul 11 al Universității Craiova. Antrenorul a mers să discute cu fanii și pe stadion, însă au decis să se întâlnească la Craiova, înaintea meciului de Cupă.