Mirel Rădoi, ședință de urgență la Universitatea Craiova. Ce se întâmplă după scandalul cu suporterii - Antena Sport

Mirel Rădoi a luat decizia de a face o ședință de urgență cu suporterii Universității Craiova, după scandalul de la finalul ultimei partide. Oltenii s-au încurcat cu nou-promovata Metaloglobus, scor 0-0, în runda a 14-a din Liga 1.
Fanii care au făcut deplasarea la Clinceni au răbufnit la finalul partidei, totul după ce Nicușor Bancu le-a răspuns. Ei s-au declarat nemulțumiți de rezultatele înregistrate de echipă, care a bifat o singură victorie în ultimele cinci meciuri.
Mirel Rădoi, ședință de urgență la Universitatea Craiova
Universitatea Craiova se pregătește de duelul cu Sănătatea Cluj, din prima etapă a grupelor Cupei României. Înaintea meciului de miercuri, Mirel Rădoi va efectua un antrenament la echipa sa.
Conform fanatik.ro, antrenorul oltenilor a decis să discute și cu suporterii echipei, după cele întâmplate la finalul meciului cu Metaloglobus. Ședința dintre Rădoi și fani va avea loc în această după-amiază, la baza echipei.
După meciul de la Clinceni, fanii au răbufnit și la adresa lui Mirel Rădoi, criticându-l pentru schimbările dese realizate în primul 11 al Universității Craiova. Antrenorul a mers să discute cu fanii și pe stadion, însă au decis să se întâlnească la Craiova, înaintea meciului de Cupă.
Totodată, sursa citată anterior mai menționează faptul că Mirel Rădoi nu ia în calcul să plece de la Universitatea Craiova. Oltenii ocupă locul trei în Liga 1, cu 28 de puncte, la trei puncte distanță de Botoșani și Rapid, primele două clasate.
Partida cu Sănătatea Cluj se va disputa miercuri, de la ora 18:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Ulterior, oltenii vor primi vizita celor de la Rapid în etapa a 15-a din Liga 1, meciul urmând să se joace duminică, de la 20:30.
