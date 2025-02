Mirel Rădoi ştie la ce să se aştepte în duelul contra U Cluj. Adversarul remarcat de tehnicianul oltenilor: „El e cheiţa!” - Antena Sport

Mirel Rădoi, val de laude pentru Alex Mitriță. Ce a spus după primul meci din noul mandat la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi l-a lăudat pe Alex Mitriță, după victoria cu Poli Iași, scor 4-1. Tehnicianul de la Universitatea Craiova a vorbit deschis, după victoria din etapa cu numărul 24 a sezonului de Liga 1

Alex Mitriță a avut o evoluție stelară cu Poli Iași, lucru remarcat și de Mirel Rădoi. Tehnicianul oltenilor a declarat că se bucură pentru jucător și a spus că echipa sa are nevoie de astfel de prestații, pentru a recupera puncte în clasament.

„În general un joc bun. Au fost anumite greșeli și de poziționare. Am încercat să ne mutăm puțin mai sus, dar îi felicit pe jucători.

Așa ne dorim să arătăm, acum vom merge la masă cu toată lumea și de dimineață ne recuperăm. E important să jucăm în maniera asta, chiar dacă am câștigat în seara aceasta sunt doar 3 puncte, mai avem puncte de recuperat.

Eu îl știam pe Alex (n.r. Mitriță) de la națională, probabil sunt anumite concluzii de la oamenii care nu îl cunosc, sau poate s-a întâmplat ceva cu anumite persoane. Eu îl știu, a fost foarte bun, eu nu am avut nicio problemă cu el.

Trebuie să înțelegem că trebuie să jucăm ca o echipă. Mă bucur pentru el, chiar când avea culoar de șut a ales să paseze, nu poate nimeni să spună că a fost egoist.

M-am temut după ce a primit Cicâldău cartonașul galben. Sunt jucători de națională, poate sunt puțin subiectiv când vorbesc despre cei cu care am lucrat, dar mă bucur că am găsit un echilibru pentru echipa cu care am jucat astăzi. Am avut două acțiuni de atac consecutive înainte de golul 4.

Asta e atitudinea pe care vreau să o văd la Universitatea Craiova”, a spus Mirel Rădoi, la digisport.ro.