Momente teribile după Universitatea Craiova - FCSB! Vladimir Screciu a avut nevoie de oxigen! - Antena Sport

Momente teribile după Universitatea Craiova - FCSB! Vladimir Screciu a avut nevoie de oxigen!

Home | Fotbal | Liga 1 | Momente teribile după Universitatea Craiova – FCSB! Vladimir Screciu a avut nevoie de oxigen!
UPDATE

Momente teribile după Universitatea Craiova – FCSB! Vladimir Screciu a avut nevoie de oxigen!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 22:31 / Actualizat: 15 februarie 2026, 23:37

Momente teribile după Universitatea Craiova – FCSB! Vladimir Screciu a avut nevoie de oxigen!

Vladimir Screciu, dus la ambulanţă după Universitatea Craiova - FCSB 1-0 / captura digisport.ro

Clipe de panică după derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 1-0! Vladimir Screciu a fost dus la ambulanţă. Fotbalistul Universităţii Craiova şi al echipei naţionale s-a întinz pe gazon după meci, fiind epuizat.

El a avut nevoie de oxigen, fiind transportat către ambulanţă, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Screciu a stat câteva minute acolo, starea lui fiind una bună.

Vladimir Screciu a avut nevoie de oxigen după Universitatea Craiova – FCSB!

Vladimir Screciu este în afara oricărui pericol. Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho, a confirmat că situaţia lui Screciu nu este atât de gravă.

“Ştiu că a mers la spital. Cred că nu este ceva serios, grav. Acum este testat. Staff-ul medical a decis că este mai bine să se facă nişte teste”, a declarat Filipe Coelho, pentru digisport.ro.

Screciu a fost integralist în derby-ul Universitatea Craiova – FCSB 1-0, partidă în urma căreia oltenii s-au distanţat în fruntea clasamentului. Craiova are acum 53 de puncte, cu 4 peste Dinamo şi Rapid. Giuleştenii au fost învinşi, duminică, cu 3-1, de către Farul. Echipa lui Gâlcă a căzut în urma acestei înfrângeri pe locul 3. Dinamo joacă luni, de la ora 20:00, cu Unirea Slobozia.

