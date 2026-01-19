Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: "Mă sunau părinţii lor" - Antena Sport

Închide meniul
Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: "Mă sunau părinţii lor"

Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: "Mă sunau părinţii lor"

Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: “Mă sunau părinţii lor”

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 10:58

Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo: Mă sunau părinţii lor

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali a dezvăluit momentul în care i-a ajutat pe anumiţi ultraşi ai rivalei Dinamo să scape din arest, în urma unei deplasări în Bulgaria, ce a avut loc în 2005.

Înaintea partidei Levski Sofia – Dinamo 1-0, câţiva suporteri ai “câinilor roşii” au fost arestaţi, după ce au fost acuzaţi că au vandalizat două benzinării de lângă Sofia, din localitatea Bulgarski Izvor. A fost momentul în care Becali a intervenit şi, cu ajutorul avocaţilor, i-a eliberat pe fani.

Momentul în care Gigi Becali i-a scăpat de închisoare pe ultraşii rivalei Dinamo

Ce pot ei (n.r. fanii lui Dinamo) să spună despre mine? Că eu când a fost vorba, când au fost arestați prin Grecia și Bulgaria, nu știu… în Grecia le-am pus avocați, în Bulgaria le-am pus avocați, am intervenit. Au intervenit la mine, șefii de galerii, așa, care erau arestați acolo, ce au făcut, eu nu știu. Și au apelat la mine. Dar știu că în Bulgaria am plătit avocați.

Dar în Bulgaria părinții băieților ălora… mă sunau părinții lor. Am intervenit, am plătit avocați, am adus niște oameni acolo în Bulgaria pe care îi cunoșteam, să se ocupe. S-au ocupat. Deci ei cu mine n-au ce… Eu nici nu i-am întărâtat niciodată. Eu dacă mă laud, eu mă laud cu caii mei și cu căruța mea.

Ştii de ce îi respect pe suporteri? Pentru că pe ploaie, pe vânt, pe cutare. Bă, ăia sunt. Când zic ei că Steaua suntem noi, Dinamo suntem noi, păi așa este. Pentru că ei sunt. Pentru că dacă el… Cine suferă, ăla e. Ăla cine suferă, cine duce chinul, ăla este. Că Becali, dacă tu stai tu în pat, ești un FCSB. Cum să fii tu FCSB? Tu stai în pat, mă. Și adevărat că la mine e afacere. Dar și ei, la ei e suflet“, a dezvăluit Becali, citat de fanatik.ro.

La acea vreme, presa scria că la partida la care dinamoviştii s-au bătut cu fanii lui Litex Loveci, unii ultraşi au avut asupra lor arme albe, iar alţii consumau droguri.

Comentarii


1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Dinamo a rezolvat al treilea transfer al iernii! Când va fi prezentat oficial jucătorul
