Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: "E o soluţie bună" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună”

Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună”

Publicat: 21 octombrie 2025, 17:56

Comentarii
Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: E o soluţie bună

Ioan Ovidiu Sabău şi Cristiano Bergodi / Sport Pictures

Cristiano Bergodi este alesul conducerii lui U Cluj, asta după ce Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia de pe banca “şepcilor roşii”, în urma înfrângerii suferite în faţa liderului FC Botoşani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Italianul urmează să fie prezentat zilele următoare şi, cel mai probabil, el va fi pe bancă la meciul pe care U Cluj îl va disputa sâmbătă împotriva celor de la Oţelul Galaţi.

Cristiano Bergodi, acelaşi salariu ca Ioan Ovidiu Sabău la U Cluj

Liber de contract după despărţirea de Rapid în aprilie 2024, Cristiano Bergodi va încasa 20.000 de euro pe lună la U Cluj, sumă pe care şi Ioan Ovidiu Sabău o încasa pe banca “şepcilor roşii”, potrivit digisport.ro.

Un bun cunoscător al fotbalului românesc, italianul le-a mai antrenat pe FC Naţional, CFR Cluj, Poli Iaşi, FCSB, ASA Târgu Mureş, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi.

Fostul mare jucător al celor de la Lazio urmează să fie prezentat în cursul zilei de joi la U Cluj, potrivit sursei menţionate mai sus.

Reclamă
Reclamă

Mai mult, chiar Ioan Ovidiu Sabău a declarat că are încredere în Cristiano Bergodi: “E o soluţie bună pentru U Cluj”, a spus acesta, la digisport.ro.

Este de aşteptat ca Bergodi să debuteze pe banca lui U Cluj în meciul de la Galaţi, cu Oţelul. Pentru “şepcile roşii” va urma o altă deplasare, la Buzău, pentru meciul din Cupa României cu Metalul, după care pe Cluj Arena va veni FCSB.

Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Observator
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Fanatik.ro
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
17:56
VIDEOAu apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo
17:27
Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029
17:09
Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
17:06
Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA
16:52
Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor
16:35
Scene incredibile în Olanda! Peste 200 de fani ai lui Napoli au fost arestaţi înaintea meciului cu PSV
Vezi toate știrile
1 Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur” 2 Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului 3 BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul 4 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial 5 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 6 Petrolul – CFR Cluj 1-0. Succes uriaș pentru prahoveni! Se adâncește criza în Gruia
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus