Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: "E o soluţie bună" - Antena Sport

Cristiano Bergodi este alesul conducerii lui U Cluj, asta după ce Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia de pe banca “şepcilor roşii”, în urma înfrângerii suferite în faţa liderului FC Botoşani.

Italianul urmează să fie prezentat zilele următoare şi, cel mai probabil, el va fi pe bancă la meciul pe care U Cluj îl va disputa sâmbătă împotriva celor de la Oţelul Galaţi.

Cristiano Bergodi, acelaşi salariu ca Ioan Ovidiu Sabău la U Cluj

Liber de contract după despărţirea de Rapid în aprilie 2024, Cristiano Bergodi va încasa 20.000 de euro pe lună la U Cluj, sumă pe care şi Ioan Ovidiu Sabău o încasa pe banca “şepcilor roşii”, potrivit digisport.ro.

Un bun cunoscător al fotbalului românesc, italianul le-a mai antrenat pe FC Naţional, CFR Cluj, Poli Iaşi, FCSB, ASA Târgu Mureş, FC Voluntari, Universitatea Craiova, Sepsi.

Fostul mare jucător al celor de la Lazio urmează să fie prezentat în cursul zilei de joi la U Cluj, potrivit sursei menţionate mai sus.