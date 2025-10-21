Au apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo - Antena Sport

Rapid București a obținut o victorie uriașă în derby-ul cu Dinamo, iar rezultatul i-a ajutat pe giuleșteni să egaleze la puncte liderul FC Botoșani. Mai mult decât atât, succesul a fost unul și mai important, ținând cont de faptul că aceștia au evoluat în inferioritate numerică.
Pe contul oficial de Facebook al clubului alb-vișiniu a fost publicat un material video cu discursul căpitanului dinaintea fluierului de start. Rapid s-a impus la final cu scorul de 2-0.
Alex Dobre, discurs de căpitan înaintea meciului cu Dinamo
Rapid a bifat duminică al șaptelea succes al sezonului în Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 2-0 pe Arena Națională, în derby-ul cu rivala Dinamo București.
Giuleștenii au publicat pe conturile de social media un clip impresionant cu discursul lui Alex Dobre dinaintea jocului. Noul căpitan al Rapidului și-a motivat colegii, iar atitudinea a fost cea potrivită pe teren.
„Băieți, un derby are o semnificație aparte. Unde picioarele nu ajung ajunge inima. Jucați pentru ce iubiți mai mult! Pentru familia voastră, pentru copii voștri, pentru voi, pentru visul vostru. Nu uitați că un individ îți câștigă un meci, echipa îți câștigă campionatul.
Luptați unul pentru celălalt. Ne întoarcem aici bucuroși, sărbătorim împreună și mergem acasă fericiți. De la prima minge, de la primul contact ăștia trebuie să ne simtă că suntem prezenți aici. Am cea mai mare încredere în voi că în seara împreună îi reprzentăm și pe cei din tribună. Hai Rapid”, au fost cuvintele lui Alex Dobre.
