Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut” - Antena Sport

Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut”

Viviana Moraru Publicat: 11 februarie 2026, 17:33

Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: Am preferat să rămân tăcut”

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

Cristiano Bergodi a dezvăluit motivul pentru care a ales să rămână tăcut și să nu ofere un răspuns, după mesajul primit din partea lui Andrei Cordea. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș după CFR Cluj – U Cluj, fiind eliminați după scenele incredibile oferite pe teren. 

La câteva zile după scandal, Cristiano Bergodi a dezvăluit că a primit un mesaj din partea lui Andrei Cordea. Mijlocașul de la CFR Cluj și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, mărturisindu-i italianului că nu lui i-au fost adresate injuriile, de pe finalul partidei. 

Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea 

Cristiano Bergodi a dezvăluit, însă, că nu i-a răspuns lui Andrei Cordea. Italianul a luat această decizie, de a rămâne tăcut, pentru a nu se interpreta nimic înainte ca totul să fie judecat definitiv la Comisia de Disciplină.  

Dosarul a fost analizat de Comisia din cadrul FRF azi, însă verdictul a fost amânat pentru săptămâna viitoare. Cristiano Bergodi a lipsit de la sediul Federației, dat fiind faptul că echipa sa, U Cluj, are de disputat meciul cu Oțelul din grupele Cupei României. 

„Am preferat să rămân tăcut, deoarece Comisia de Disciplină trebuie să-și facă treaba și nu vreau să se interpreteze nimic din ceea ce spun sau din ce scriu. 

Există multe speculații cu privire la anumite incidente. Știu ce am auzit în acele momente și asta îmi e de ajuns. 

Am vrut doar să înțeleg motivul anumitor ofense, fără să atac pe nimeni. Comisia va decide și apoi voi avea timp să răspund politicos la mesaj, fără nicio problemă. 

Vreau să fiu clar: nu am jignit un jucător în viața mea!”, a declarat Cristiano Bergodi, conform golazo.ro. 

