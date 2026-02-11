Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea, după mesajul primit: „Am preferat să rămân tăcut” - Antena Sport

Cristiano Bergodi a dezvăluit motivul pentru care a ales să rămână tăcut și să nu ofere un răspuns, după mesajul primit din partea lui Andrei Cordea. Cei doi s-au aflat într-un conflict uriaș după CFR Cluj – U Cluj, fiind eliminați după scenele incredibile oferite pe teren.

La câteva zile după scandal, Cristiano Bergodi a dezvăluit că a primit un mesaj din partea lui Andrei Cordea. Mijlocașul de la CFR Cluj și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, mărturisindu-i italianului că nu lui i-au fost adresate injuriile, de pe finalul partidei.

Motivul pentru care Cristiano Bergodi nu i-a răspuns lui Andrei Cordea

Cristiano Bergodi a dezvăluit, însă, că nu i-a răspuns lui Andrei Cordea. Italianul a luat această decizie, de a rămâne tăcut, pentru a nu se interpreta nimic înainte ca totul să fie judecat definitiv la Comisia de Disciplină.

Dosarul a fost analizat de Comisia din cadrul FRF azi, însă verdictul a fost amânat pentru săptămâna viitoare. Cristiano Bergodi a lipsit de la sediul Federației, dat fiind faptul că echipa sa, U Cluj, are de disputat meciul cu Oțelul din grupele Cupei României.

„Am preferat să rămân tăcut, deoarece Comisia de Disciplină trebuie să-și facă treaba și nu vreau să se interpreteze nimic din ceea ce spun sau din ce scriu.