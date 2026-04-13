Radu Constantin Publicat: 13 aprilie 2026, 16:17

Flavius Stoican a fost prezentat oficial la Farul Constanţa: Ne interesează să acumulăm puncte

Flavius Stoican este noul antrenor al formaţiei Farul Constanţa. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a pregătit ultima oară echipa CSM Reşiţa. El a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, la care a participat şi acţionarul majoritar al clubului, Gică Popescu.

“Atunci când este destul de greu îmi place să cred că reușesc. Fără ajutorul jucătorilor, practic este imposibil. Ceea ce mă bucură este faptul că în discuția cu Gică Popescu despre fiecare jucător în parte au fost doar cuvinte de laudă. Pot spune că echipa a avut și ghinion, a pierdut multe puncte în ultimele minute.

Cred că nu au avut șansă în anumite momente. Sigur, în anumite meciuri au avut șanse care s-au ratat, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Una peste alta, sunt multe puncte acumulate, iar pentru asta vreau să îl felicit pe Ianis Zicu. O să am o discuție cu el chiar astăzi, o să îl apelez.

Vreau să știu mai multe despre ceea ce s-a întâmplat la echipă. Am o relație specială cu el, ne cunoaștem de foarte mult timp. Sunt optimist, sper să reușim să jucăm bine și să acumulăm puncte. Cred că putem face lucrul ăsta, sunt jucători care au calități. Chiar a fost una dintre întrebările pe care i le-am pus lui Gică, dacă jucătorii sunt dezamăgiți atunci când se termină un meci care se pierde.

Mi-a spus că da. Este un lucru important să nu treci nepăsător, iar ei chiar suferă atunci când pierd. Au simțit că pot mult mai mult. Sper să arătăm pe teren lucrul acesta. Vă dați seama că mi-a plăcut că am fost căutat cu Farul. Să lucrezi cu Gică Popescu e o mândrie. În primul rând ne dorim să continuăm în Liga 1.

Chiar dacă suntem foarte optimiști că jucătorii au calități, în fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Acum ne interesează să acumulăm puncte. Mai ales că jucăm în următoarea etapă cu FCSB, echipă care în ultimul meci a jucat bine.

Îmi place fotbalul cu multe ocazii, dar trebuie să fim atenți și să nu primim goluri, cum s-a întâmplat la Sibiu, a fost chiar dezamăgitor. Nu oferta financiară m-a tentat”, a spus Flavius Stoican, la conferința de presă.

În cariera de antrenor, Flavius Stoican a mai activat la Chindia Târgovişte, CS Mioveni, Dinamo Bucureşti, FC Voluntari, Zimbru Chişinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iaşi, Petrolul Ploieşti, FC U Craiova şi FC Botoşani.

