Motivul pentru care Louis Munteanu nu a ajuns la FCSB: „Văd altfel jocul”

Unul dintre cele mai mari transferuri încercate în Liga 1 în 2025 a fost cel al lui Louis Munteanu la FCSB. Jucătorul își dorea să se mute de la CFR Cluj la FCSB și chiar a fost filmat cu un tricou al acesteia.

Până la urmă, CFR Cluj a „pus frână” mutării, iar Louis Munteanu s-a transferat în Major League Soccer, la FC United. Suma de transfer a fost semnificativă, 7 milioane de dolari, jucătorul urmând să încaseze un salariu de 1,2 milioane de dolari.

Semnul de întrebare al celor de la FCSB

Deși patronul FCSB, Gigi Becali, l-a dorit mult pe Louis Munteanu, acesta n-a mai ajuns la FCSB. Nu doar refuzul CFR-ului a contat. Mihai Stoica, președintele clubului bucureștean, spune că stilul jucătorului îl facea dificil de integrat în angrenajul echipei.

„În America, unii rup, alții nu rup. Nu l-am vrut pentru că eu văd altfel jocul. E adevărat că nu am gândit niciodată un sistem cu 2 atacanți. Într-un sistem cu 2 atacanți, Louis e un jucător foarte interesant.

În sistemul ăsta, cu un singur vârf de careu, nu l-am văzut, pentru că el e doar un jucător de execuție. Nu e un jucător care să câștige dueluri, care să se lupte. Dacă îl scoți în careu, e o problemă.