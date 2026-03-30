Motivul pentru care Louis Munteanu nu a ajuns la FCSB: „Văd altfel jocul”

Unul dintre cele mai mari transferuri încercate în Liga 1 în 2025 a fost cel al lui Louis Munteanu la FCSB. Jucătorul își dorea să se mute de la CFR Cluj la FCSB și chiar a fost filmat cu un tricou al acesteia.
Până la urmă, CFR Cluj a „pus frână” mutării, iar Louis Munteanu s-a transferat în Major League Soccer, la FC United. Suma de transfer a fost semnificativă, 7 milioane de dolari, jucătorul urmând să încaseze un salariu de 1,2 milioane de dolari.
Semnul de întrebare al celor de la FCSB
Deși patronul FCSB, Gigi Becali, l-a dorit mult pe Louis Munteanu, acesta n-a mai ajuns la FCSB. Nu doar refuzul CFR-ului a contat. Mihai Stoica, președintele clubului bucureștean, spune că stilul jucătorului îl facea dificil de integrat în angrenajul echipei.
„În America, unii rup, alții nu rup. Nu l-am vrut pentru că eu văd altfel jocul. E adevărat că nu am gândit niciodată un sistem cu 2 atacanți. Într-un sistem cu 2 atacanți, Louis e un jucător foarte interesant.
În sistemul ăsta, cu un singur vârf de careu, nu l-am văzut, pentru că el e doar un jucător de execuție. Nu e un jucător care să câștige dueluri, care să se lupte. Dacă îl scoți în careu, e o problemă.
Bîrligea e un jucător pentru sistemul ăsta. Atunci când intră din primul minut să se lupte cu adversarii. Nu când crede că adversarii sunt ușor de depășit și se transformă într-un fotbalist care se vede mai rafinat și nu un luptător. Bîrligea e foarte bun când e Bîrligea pe care îl știm noi. Când făcea alunecare cu RFS, care se ducea în pressing la portar cu Midtjylland și marca cu pieptul, ăla e Bîrligea. Louis Munteanu este rafinat, marcator” a spus Mihai Stoica la Fanatik.
