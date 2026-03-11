Pact uriaş între LPF şi Primăria Capitalei. Impact major pentru FCSB, Dinamo şi Rapid - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal şi Primăria Capitalei au ajuns la o înţelegere, care va avea un impact uriaş pentru echipele mari din Bucureşti, FCSB, Dinamo şi Rapid.
Justin Ştefan a exliplicat că a primit asigurări de la Primăria Capitalei că Arena Naţională nu va mai avea programate evenimente care să blocheze cele mai tari meciuri din Liga 1, ce se desfăşoară în play-off, pe final de sezon. Asta se va întâmpla însă din stagiunea viitoare.
În 2026, în perioada 1 mai – 13 iulie, Arena Naţională nu va putea gădzui meciuri de fotbal. Totul va începe cu concertele Metallica (13 mai), Max Korzh (23 mai) și Iron Maiden (28 mai) şi va culmina cu Kapital Festival, ce va avea loc în perioada 3-5 iulie.
Acord între LPF şi Primăria Capitalei
“Au evoluat lucrurile, pozitiv pentru toată lumea. Din păcate, biletele pentru cele două concerte din mai fuseseră vândute de mult. Chiar și dacă încercai să le blochezi juridic, i-ai fi afectat pe cei care își cumpăraseră bilete. Ar fi fost o golănie!
Dar am avut o întâlnire cu primarul Capitalei, cu domnul Ciucu. Dânsul ne-a promis că vor găsi soluții pentru ca, din sezonul următor, să nu se mai întâmple o astfel de situație.
«Domnule primar, de ce ne deranjează? Înțelegem că doriți să eficientizați costurile stadionului, care este în pierdere, și să căutați soluții. Dar, în acea parte a sezonului, noi avem cele mai importante meciuri, cu cea mai mare miză. Vor exista pierderi mari, mă refer la încasările din bilete».
Am plecat de la acea întâlnire cu promisiunea că, pentru anul viitor, nu se va mai întâmpla o asemenea situație”, a spus Justin Ştefan, citat de gsp.ro.
