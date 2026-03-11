Tottenham a luat decizia în privinţa lui Kinsky, după gafele din meciul cu Atletico. Ce urmează pentru portar - Antena Sport

Tottenham a luat decizia în privinţa lui Antonin Kinsky (22 de ani), după gafele uriaşe comise în eşecul cu Atletico Madrid, scor 2-5, din turul optimilor din Champions League.
Antonin Kinsky a încasat trei goluri până în minutul 16 de la Atletico Madrid, gafând uluitor la două dintre ele, marcate de Marcos Llorente (minutul 6) şi de Julian Alvarez (minutul 16).
Tottenham a luat decizia în privinţa lui Kinsky, după gafele din meciul cu Atletico Madrid
Igor Tudor nu a mai rezistat şi l-a schimbat pe Antonin Kinsky în minutul 17. În locul său a fost trimis în teren Guglielmo Vicario.
Englezii de la telegraph.co.uk au anunţat că Antonin Kinsky ar urma să plece de la Tottenham în vară. Spurs a decis să-l împrumute pe portarul ceh care mai are contract cu englezii până în vara lui 2029.
Kinsky e urmărit de o adversară a lui Tottenham din Premier League, anume West Ham, cât şi de Auxerre. El şi-ar fi dorit să plece de la Spurs şi în vară, însă oficialii londonezi s-au opus, luând în calcul faptul că ar avea un portar de rezervă mai bun.
Englezii menţionează că sunt şanse mari ca partida tur cu Atletico Madrid din optimile Champions League ar putea fi ultima a lui Antonin Kinsky la Tottenham, dată fiind presiunea la care va fi supus dacă va mai sta între buturile porţii lui Spurs.
Tottenham a plătit suma de 16,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Antonin Kinsky de la Slavia Praga, în iarna lui 2025. Portarul cotat la 13 milioane de euro a bifat în total 13 meciuri la formaţia londoneză, de când s-a transferat.
