Tottenham a luat decizia în privinţa lui Kinsky, după gafele din meciul cu Atletico. Ce urmează pentru portar - Antena Sport

Tottenham a luat decizia în privinţa lui Antonin Kinsky (22 de ani), după gafele uriaşe comise în eşecul cu Atletico Madrid, scor 2-5, din turul optimilor din Champions League.

Antonin Kinsky a încasat trei goluri până în minutul 16 de la Atletico Madrid, gafând uluitor la două dintre ele, marcate de Marcos Llorente (minutul 6) şi de Julian Alvarez (minutul 16).

Tottenham a luat decizia în privinţa lui Kinsky, după gafele din meciul cu Atletico Madrid

Igor Tudor nu a mai rezistat şi l-a schimbat pe Antonin Kinsky în minutul 17. În locul său a fost trimis în teren Guglielmo Vicario.

Englezii de la telegraph.co.uk au anunţat că Antonin Kinsky ar urma să plece de la Tottenham în vară. Spurs a decis să-l împrumute pe portarul ceh care mai are contract cu englezii până în vara lui 2029.

Kinsky e urmărit de o adversară a lui Tottenham din Premier League, anume West Ham, cât şi de Auxerre. El şi-ar fi dorit să plece de la Spurs şi în vară, însă oficialii londonezi s-au opus, luând în calcul faptul că ar avea un portar de rezervă mai bun.