„Mulțumim și mult succes” Încă o echipă din Liga 1 a rămas fără antrenor

Eugen Neagoe saluta galeria dupa meciul de fotbal dintre FC Botosani si FC Petrolul Ploiesti, contand pentru Superliga Superbet, desfasurat pe Stadionul Municipal din Botosani, sambata 7 martie 2026 /SPORT PICTURES

Petrolul a anunțat oficial despărțirea de Eugen Neagoe, al 3-lea antrenor care părăsește echipa prahoveană în acest sezon. Nu doar rezultatele slabe, ci și problemele personale au dus la despărțire.

Petrolul schimbă iar antrenorul

Eugen Neagoe și-a pierdut mama înainte de partida din ultima etapă, 0-1 cu Metaloglobus. Deși a condus echipa și s-a aflat pe bancă, el nu a mai fost la conferința de presă. Cum nici situația clubului nu este bună, Neagoe și Petrolul au ajuns la un acord pentru o reziliere de contract pe cale amiabilă.

Neagoe a preluat-o pe Petrolul în septembrie și a obținut 6 victorii, 8 egaluri, iar echipa a suferit 8 înfrângeri cu el pe bancă. Petrolul a pierdut ambele partide din play-out și a ajuns pe locul 14, care duce la baraj, însă mai are un singur punct peste Hermannstadt, aflată pe poziție retrogradabilă.

Revine Mehmet Topal?

„Salvatorul” Petrolului în acest sezon poate fi Mehmet Topal, cel care a mai antrenat în două rânduri echipa, în 2024 și 2025. El este în prezent liber de contract.

„La Petrolul am trăit o perioadă intensă și interesantă. E un loc aflat în sufletul meu. Poate voi reveni cândva acolo, dar nu-mi place să discut pe supoziții atâta vreme cât echipa are un antrenor” spunea Topal zilele trecute pentru Gazeta.