Starul lui Manchester City, tot mai aproape de Real Madrid! Bayern Munchen s-a retras din cursă

Odată cu venirea lui Jose Mourinho pe ”Bernabeu”, Real Madrid va trece printr-un proces de reconstrucție la nivelul lotului. Vicecampioana din La Liga i-a transferat deja pe Ibrahima Konate și Denzel Dumfries, iar acum țintește o nouă mutare pe plan defensiv.

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Josko Gvardiol este unul dintre jucătorii apreciați de Florentino Perez, iar fotbalistul nu exclude o plecare de la Manchester City în această vară, anunță presa din Germania.

Josko Gvardiol, marea țintă a lui Real Madrid

Josko Gvardiol mai are contract încă doi ani cu Manchester City, însă gruparea de pe Etihad Stadium vrea să își securizeze defensiva și să îi prelungească înțelegerea fundașului croat.

Presa din Germania anunță că stoperul nu exclude o plecare a acestuia din Premier League, iar singura formație care și l-ar permite pe acesta ar fi Real Madrid.

Bayern Munchen s-a interesat și ea de situația fotbalistului, dar în cele din urmă s-a retras din cursă, motivul fiind valoarea ridicată a unui posibil transfer.