Mutările care ar readuce Dinamo în lupta pentru titlu. Cristi Borcea: “Din detalii se câștigă războaiele”

Universitatea Craiova a învins Dinamo, 1-0, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligi 1, iar “câinii” au cinci înfrângeri consecutive în campionat!

Cristi Borcea le dă câteva sfaturi dinamoviştilor pentru a reveni în cursa pentru titlu. Potrivit lui Borcea, Dinamo ar trebui să joace meciurile de pe propriul teren pe Arcul de Triumf, nu pe Arena Naţională.

“După toate seriile astea negre… Du-te, mă, în Arcul de Triumf să creeze presiune acolo. Uite, au fost 10.000 de dinamoviști. Câți să vină cu CFR și cu U Cluj? Umplem stadionul, 13.000. Altă presiune se creează. Acolo am câștigat meciurile. Din detalii se câștigă războaiele. Noi știi cum suntem? Dăm la poartă, dăm la poartă, dar nu înscriem, înțelegi tu, nu evoluăm, nu punctăm. Du-te, mă, pe Arcul de Triumf, creezi presiune”, a spus Borcea, pentru Fanatik.ro.

Fostul acţionar din Ştefan cel Mare crede că altfel vor evolua “câinii” cu Karamoko şi Puşcaş în echipa de start.

“Dacă juca Karamoko și dacă Pușcaș era refăcut… După perioada asta, reține ce spun, nu ne mai bate nimeni. (n.r. Îi spulberați pe toți cu ăștia doi?) Da. Nimeni nu ne mai bate, o să vezi. Dacă joacă pe Arcul de Triumf. Cu Karamoko și cu Pușcaș în față și cu Cîrjan în spatele lor, nu poate nicio apărare să le facă față. Dacă se duc pe Arcul de Triumf, termină în primele 3. Următoarele meciuri să le joace pe Arcul de Triumf. Să lase merchandising-ul și marketing-ul. Nimic, e război! Și cu Craiova în Cupă pe Arcul de Triumf. Război acolo, 13.000 de dinamoviști, presiune și război. Câștigă toate meciurile”, a spus Cristi Borcea pentru sursa menţionată.