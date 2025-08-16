Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo - UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii "alb-roșii": "Să nu uite" - Antena Sport

Cosmin Contra, la un meci de la EURO 2024 / Sport Pictures

Dinamo și UTA “au dat-o la pace” în meciul de pe Arena Națională din etapa a șasea a Ligii 1, scor 1-1. Una dintre figurile importante care a asistat la duelul dintre cele două formații a fost Cosmin Contra, care a oferit și câteva declarații după fluierul final.

Cel poreclit “Guriță” a avut un remarcat din echipa lui Zeljko Kopic și a venit cu un mesaj pentru o parte din suporterii alb-roșii care l-au hulit ca urmare a ce s-a întâmplat în urma “țepei” Pablo Cortacero.

Karamoko, lăudat de Cosmin Contra

Fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare a analizat remiza dintre Dinamo și UTA și a recunoscut superioritatea din prima repriză a elevilor lui Adrian Mihalcea, pe care l-a lăudat. Din vestiarul lui Zeljko Kopic, jucătorul remarcat de Contra a fost Mamouodou Karamoko, cel care a restabilit egalitatea în meci și care a avut o ocazie pe final de a aduce victoria.

În plus, “Guriță” nu a plecat fără să le transmită suporterilor echipei că el este antrenorul care a adus ultimul trofeu din vitrina clubului, acea Cupă a Ligii câștigată în 2017 după o finală contra lui ACS Poli Timișoara.

“O primă repriză dominată de UTA, adică a fost echipa pragmatică, mai bună. A doua repriză a fost a lui Dinamo, cu schimbările făcute. Mi-a plăcut mult atacantul (n.r. – Karamoko), pentru că a schimbat jocul lui Dinamo.