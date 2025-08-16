Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo - UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii "alb-roșii": "Să nu uite" - Antena Sport

Dinamo și UTA “au dat-o la pace” în meciul de pe Arena Națională din etapa a șasea a Ligii 1, scor 1-1. Una dintre figurile importante care a asistat la duelul dintre cele două formații a fost Cosmin Contra, care a oferit și câteva declarații după fluierul final.
Cel poreclit “Guriță” a avut un remarcat din echipa lui Zeljko Kopic și a venit cu un mesaj pentru o parte din suporterii alb-roșii care l-au hulit ca urmare a ce s-a întâmplat în urma “țepei” Pablo Cortacero.
Karamoko, lăudat de Cosmin Contra
Fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare a analizat remiza dintre Dinamo și UTA și a recunoscut superioritatea din prima repriză a elevilor lui Adrian Mihalcea, pe care l-a lăudat. Din vestiarul lui Zeljko Kopic, jucătorul remarcat de Contra a fost Mamouodou Karamoko, cel care a restabilit egalitatea în meci și care a avut o ocazie pe final de a aduce victoria.
În plus, “Guriță” nu a plecat fără să le transmită suporterilor echipei că el este antrenorul care a adus ultimul trofeu din vitrina clubului, acea Cupă a Ligii câștigată în 2017 după o finală contra lui ACS Poli Timișoara.
“O primă repriză dominată de UTA, adică a fost echipa pragmatică, mai bună. A doua repriză a fost a lui Dinamo, cu schimbările făcute. Mi-a plăcut mult atacantul (n.r. – Karamoko), pentru că a schimbat jocul lui Dinamo.
Nu sunt surprins de ce face Mihalcea, că l-am avut cu mine la naţională şi ştiu ce antrenor bun este nea Adi. Merită şi mă bucur pentru el, şi-a dorit să ajungă la acest nivel.
E început de campionat şi vedem unde ajunge Dinamo. Au fost multe schimbări în cadrul lotului, Karamoko nu era pregătit şi ar fi jucat de la început. Când jucătorii vor ajunge la un nivel bun, ne vom da seama unde poate ajunge Dinamo.
M-au hulit suporterii, nu mă iubesc, dar să nu uite că am fost ultimul antrenor care s-a luptat la campionat şi am câştigat ultimul trofeu, Cupa Ligii. Mi-aş fi dorit să se întâmple şi în era Cortacero, dar asta este. Este trecutul, ne uităm la viitor“, a declarat Contra, potrivit Digi Sport.