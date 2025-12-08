"N-ai voie să te comporţi aşa". Louis Munteanu, făcut praf după gestul fără precedent din meciul cu Universitatea Craiova - Antena Sport

Louis Munteanu a fost făcut praf după gestul fără precedent făcut în meciul dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, meci încheiat cu scorul de 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Gabi Balint a avut o reacţie dură şi l-a taxat pe atacantul clujenilor.
Louis Munteanu a marcat în Bănie, în minutul 51. Atacantul de 23 de ani nu a avut nicio reacţie şi nu s-a bucurat după golul înscris, deşi Daniel Pancu a intrat pe teren şi a mers la jucătorii săi pentru a sărbători reuşita.
Louis Munteanu, făcut praf după gestul fără precedent din meciul cu Universitatea Craiova
Gabi Balint a văzut imaginile cu Louis Munteanu şi nu s-a ferit să transmită un mesaj dur. Fostul internaţional nu înţelege de ce atacantul a avut un astfel de comportament.
Balint a subliniat faptul că scorul era egal după golul marcat de Munteanu, astfel că atacantul nu a avut niciun motiv pentru care să nu se bucure alături de coechipieri.
“Îmi pregătisem să spun asta: a jucat vreo 8-10 ani la Craiova (n.r.- ironic)? Eu știu (n.r.- că motivele pentru care nu s-a bucurat sunt altele), n-ai voie să te comporți așa, oricât de supărat ai fi pe club, că nu ți-a dat drumul când trebuia. Nu se poate! Ce e mai frumos decât golul în fotbal? Nimic.
Bucură-te! Bine, nu sari gardul cum făceam eu în anumite meciuri, dar bucură-te. Nu mi-a plăcut gestul, reacția. Ai marcat, ai egalat, nu era 5-0 pentru Craiova, să zici că ai dat golul de onoare. Eu îl apreciez mult pe Louis Munteanu, sunt sigur că va progresa, dar are niște chestii, trebuie să le lase”, a declarat Gabi Balint, conform digisport.ro.
