"N-am făcut un joc bun" Reacţia lui Louis Munteanu după ce a marcat în meciul cu numărul 100 pe care l-a jucat în Liga 1! - Antena Sport

Louis Munteanu a înscris din penalty la meciul cu numărul 100 pe care l-a disputat în Liga 1. La finalul partidei, Munteanu s-a arătat nemulţumit de rezultatul partidei şi de jocul echipei sale.

Unirea Slobozia – CFR Cluj s-a terminat 1-1. Ardelenii au ratat şansa de a urca pe locul 3 în campionat. După meci, Louis Munteanu a vorbit despre lupta acerbă pentru un loc de play-off, care e mai disputată ca oricând.

Louis Munteanu, după Unirea Slobozia – CFR Cluj 1-1: „Trebuie să jucăm mult mai bine”

„Am avut puțin ghinion la acel șut, dar trebuie să mergem înainte. Am pierdut două puncte, am venit aici cu gândul de a câștiga. Cele două puncte erau foarte importante pentru noi.

Este clar că n-am făcut un joc bun în această seară, pretențiile sunt mari la acest club și chiar ne pare rău pentru acest rezultat. Este o luptă grea la play-off, câte echipe se bat acolo sus. Noi trebuie să jucăm mult mai bine și să luăm cele trei puncte”, a declarat Louis Munteanu pentru digisport.ro, după Unirea Slobozia – CFR Cluj 1-1.

Cu golul marcat din penalty cu Unirea Slobozia, Louis Munteanu a ajuns la 8 reuşite în acest sezon. El se află pe locul 3 în clasamentul golgheterilor din Liga 1, la egalitate cu Tudorie şi Mitriţă.