Florin Tănase, "talismanul" FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1 - Antena Sport

Florin Tănase, "talismanul" FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1

Florin Tănase, "talismanul" FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1

Florin Tănase, “talismanul” FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1

Bogdan Stănescu Publicat: 5 octombrie 2025, 22:32

Comentarii
Florin Tănase, talismanul FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1

Florin Tănase se bucură după golul marcat cu Universitatea Craiova / Sport Pictures

FCSB a câştigat toate cele 3 meciuri din Liga 1, din acest sezon, cu goluri marcate de Florin Tănase. Atât cu Petrolul, cât şi cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova, FCSB s-a impus la limită, cu 1-0.

Florin Tănase a înscris golul victoriei în toate aceste meciuri. În Petrolul – FCSB 0-1, Tănase a marcat în minutul 75.

Florin Tănase i-a adus victoria FCSB-ului în toate meciurile din Liga 1 din acest sezon! De fiecare dată FCSB a câştigat cu 1-0

În meciurile cu Oţelul şi Universitatea Craiova, Tănase a marcat din penalty. În meciul cu Oţelul, Tănase a transformat penalty-ul în minutul 48.

În derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, Florin Tănase a înscris din penalty în minutul 39. Ulterior, el a ratat un alt penalty, în minutul 78.

Cu victoria la limită din derby-ul cu Universitatea Craiova, FCSB a urcat pe locul 11 în Liga 1. Campioana ultimelor două sezoane a obţinut a doua victorie la rând, pentru prima oară în acest sezon, şi are acum 13 puncte. Universitatea Craiova se află pe locul 2 în Liga 1, cu 24 de puncte.

Oltenii au suferit a doua înfrângere din Liga 1 în acest sezon, după cea din meciul cu Oţelul. Şi atunci oltenii au pierdut cu 1-0, la fel ca în derby-ul cu FCSB.

Comentarii


1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
