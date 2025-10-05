Florin Tănase, "talismanul" FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1 - Antena Sport

Florin Tănase se bucură după golul marcat cu Universitatea Craiova / Sport Pictures

FCSB a câştigat toate cele 3 meciuri din Liga 1, din acest sezon, cu goluri marcate de Florin Tănase. Atât cu Petrolul, cât şi cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova, FCSB s-a impus la limită, cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Tănase a înscris golul victoriei în toate aceste meciuri. În Petrolul – FCSB 0-1, Tănase a marcat în minutul 75.

Florin Tănase i-a adus victoria FCSB-ului în toate meciurile din Liga 1 din acest sezon! De fiecare dată FCSB a câştigat cu 1-0

În meciurile cu Oţelul şi Universitatea Craiova, Tănase a marcat din penalty. În meciul cu Oţelul, Tănase a transformat penalty-ul în minutul 48.

În derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, Florin Tănase a înscris din penalty în minutul 39. Ulterior, el a ratat un alt penalty, în minutul 78.

Cu victoria la limită din derby-ul cu Universitatea Craiova, FCSB a urcat pe locul 11 în Liga 1. Campioana ultimelor două sezoane a obţinut a doua victorie la rând, pentru prima oară în acest sezon, şi are acum 13 puncte. Universitatea Craiova se află pe locul 2 în Liga 1, cu 24 de puncte.