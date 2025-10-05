Florin Tănase, "talismanul" FCSB-ului. Coincidența legată de toate victoriile din acest sezon de Liga 1 - Antena Sport

FCSB a câştigat toate cele 3 meciuri din Liga 1, din acest sezon, cu goluri marcate de Florin Tănase. Atât cu Petrolul, cât şi cu Oţelul şi cu Universitatea Craiova, FCSB s-a impus la limită, cu 1-0.
Florin Tănase a înscris golul victoriei în toate aceste meciuri. În Petrolul – FCSB 0-1, Tănase a marcat în minutul 75.
Florin Tănase i-a adus victoria FCSB-ului în toate meciurile din Liga 1 din acest sezon! De fiecare dată FCSB a câştigat cu 1-0
În meciurile cu Oţelul şi Universitatea Craiova, Tănase a marcat din penalty. În meciul cu Oţelul, Tănase a transformat penalty-ul în minutul 48.
În derby-ul FCSB – Universitatea Craiova, Florin Tănase a înscris din penalty în minutul 39. Ulterior, el a ratat un alt penalty, în minutul 78.
Cu victoria la limită din derby-ul cu Universitatea Craiova, FCSB a urcat pe locul 11 în Liga 1. Campioana ultimelor două sezoane a obţinut a doua victorie la rând, pentru prima oară în acest sezon, şi are acum 13 puncte. Universitatea Craiova se află pe locul 2 în Liga 1, cu 24 de puncte.
Oltenii au suferit a doua înfrângere din Liga 1 în acest sezon, după cea din meciul cu Oţelul. Şi atunci oltenii au pierdut cu 1-0, la fel ca în derby-ul cu FCSB.
- FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
- Istvan Kovacs, chemat de trei ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, de două ori în favoarea campioanei
- Mihai Stoica a răbufnit la FCSB – Universitatea Craiova. Mesaj pentru suporteri: “Stați acasă, beți o bere”
- Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova
- Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB